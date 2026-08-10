股市帶動富豪消費力 萬事達卡：富豪消費貢獻銀行消金56%收入

受惠股市創新高，高資產客群規模持續擴大，萬事達卡全球報告指出，富裕族群消費動能占銀行消費金融業務收入高達56%，每卡平均消費為一般消費者的2.3倍，跨國消費與非必需品支出更達3倍與4.3倍。而年消費逾300萬元的頂級持卡人，前三大消費類別為百貨購物、旅遊規劃及保險，合計突破五成，其中保險支出反映其對保障與資產傳承的積極布局。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，根據萬事達卡調查，針對可運用之投資資產介於25萬至500萬美元（約新台幣800萬至1.6億元）的高資產客群，其消費動能占銀行整體消費金融業務收入高達56%，該客群每卡平均消費額是一般資產客群的2.3倍，跨國消費達3倍，在旅遊、餐飲等非必要體驗型消費上更達4.3倍，成為銀行業者爭相鎖定的核心客群。

萬事達卡分析台灣市場交易數據發現，單卡年消費額超過100萬元與300萬元的頂級持卡人，前三大消費類別完全相同，依序為百貨購物、旅遊規劃，以及保險，其中，旅遊規劃涵蓋出發前的線上預訂及旅行社預訂等服務。以年消費超過300萬元的持卡人來看，依序支出占比約22%、17%和12%，合計占總消費超過五成；年消費超過100萬元的持卡人，這三類依序支出占比約20%、15%和11%。

調查同時揭露了高端客群的價值觀，高達73%的富裕族群認同「花在熱愛的事物上的時間越多，越能展現自我」，59%同意「體驗型消費優先於物質享受」，另有45%認為「最重要的目標之一是花更多時間陪伴家人或朋友」。

陳懿文表示，高資產客群的消費決策已超越單純的價格考量，更加看重服務的便利性與體驗的獨特性，因應此趨勢，萬事達卡整合全球資源，主要深化旅遊、餐飲和娛樂等服務面向，以幫助發卡銀行深耕高資產客群的黏著度。