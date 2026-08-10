萬事達卡宣布推出「世界傳奇卡」 台灣明年有望成為全球第5發行市場

看準台灣富裕客群消費力，萬事達卡10日宣布在台灣推出萬事達卡世界傳奇卡（World Legend Mastercard），萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，目前全球僅香港、加拿大、巴西和美國合計5銀行發行，台灣則可能明年由合作銀行推出，有望成為第五個發行國。

陳懿文指出，隨著國內高資產客群對財富管理高端消費服務的需求日益提升，如何將財富管理與信用卡串聯為綜合金融方案，已成為銀行深化富豪客戶關係的核心策略。目前已有數家台灣主要發卡銀行詢問中，預計明年由合作銀行推出，台灣有機會成為全球第五個發行市場，不過前提是沒有其他國家的銀行超車搶先發行。

萬事達卡會員業務主管台灣區副總經理陳昶華指出，目前全球僅有香港滙豐銀行、加拿大Rogers Bank、美國花旗銀行、Bilt，以及巴西C6 Bank等5家金融機構發行該卡。參考海外發卡經驗，萬事達卡世界傳奇卡在全球上市約兩年，銀行多鎖定私人銀行等頂級客群，採嚴格的「邀請制」，例如，香港匯豐銀行發行的世界傳奇卡，年費即高達2.88萬港幣（約新台幣11.8萬元），該卡相關申辦條件由合作銀行設定。

陳昶華指出，雖然世界傳奇卡於10日宣布發行，也有銀行詢問中，但由於該卡屬於全新卡別，相關服務方案與內容設計皆需與銀行討論串聯，會較其他既有的卡別更費時，因此今年難以見到世界傳奇卡發行。若以目前台灣既有的頂級卡世界之極卡來看，目前有玉山星宇航空世界之極卡採邀請制，以及星展飛行世界之極卡採年費制，端看銀行希望服務的主要客群為何。

萬事達卡產品與解決方案經理陳姿穎表示，為支撐頂級卡別的定位，萬事達卡同步發表全新升級上市的「非凡臻選禮遇平台」，聚焦旅遊、餐飲與娛樂三面向。萬事達卡非凡臻選 (The Mastercard Collection) 是萬事達卡為富裕族群量身打造、全新推出的全球頂奢禮遇平台，禮遇內容將依卡別而有所不同，其中，世界傳奇卡持卡人可享有平台上最完整的全球頂級禮遇。

旅遊方面，凡萬事達卡世界傳奇卡持卡人可尊享專屬機場快速通關禮遇，透過專屬快速通道，優先通過安檢與護照查驗等出入境流程，目前已於土耳其伊斯坦堡、希臘雅典、西班牙馬德里及巴塞隆納等機場啟用，並將陸續拓展至全球更多城市。

此外，萬事達卡也在香港國際機場開設亞太區首家Taste by Priceless專屬機場美饌貴賓室，融合亞洲與西式料理精髓，依據旅客不同的行程節奏與用餐偏好，打造沉浸式體驗，為旅程增添令人難忘的味蕾饗宴。世界傳奇卡持卡人可攜同最多3位賓客無限次免費使用專屬機場快速通關禮遇及機場美饌貴賓室，世界之極卡與世界卡持卡人也能以優惠價享有相關禮遇。

餐飲方面，萬事達卡世界傳奇卡及世界之極卡持卡人可透過萬事達卡非凡臻選禮遇平台，在中國大陸、日本、印尼、印度、香港、泰國、馬來西亞、越南、新加坡、澳洲等亞太地區10個市場、超過400間獲得米其林星級、亞洲50最佳餐廳等評選的指標性頂級餐廳，享有即時訂位禮遇，與指定餐廳專屬餐飲折扣抵用金優惠，讓每一趟旅程、每一次慶祝，甚至每一次隨心的美食探索，都化作值得回味的非凡時刻。此外，持卡人也可使用priceless.com預訂位在歐洲、美洲及中東地區的熱門餐廳。

娛樂方面，透過萬事達卡與Live Nation的全球合作，享有海外指定演唱會優先購票與尊榮席位購買禮遇，同時亦可獲得國際體育賽事的專屬購票機會。萬事達卡世界傳奇卡、世界之極卡及世界卡持卡人皆能尊享Live Nation海外指定演唱會優先購票與尊榮席位購買禮遇，再享海外指定熱門音樂會、百老匯舞台劇、體育賽事、博物館、遊樂園等門票九折優惠，以及專屬無價體驗。

此外，萬事達卡同步擴展海外旅遊保障與頂級高爾夫禮遇，世界傳奇卡持卡人及其配偶、子女可同享最高新台幣1,595萬元海外醫療保險保障、24小時全球禮賓服務，以及亞太區48家頂級高爾夫俱樂部每年4次免果嶺費等頂奢禮遇，無論商務遠行、闔家度假，或揮桿於世界級球場，都能從容享受專屬體驗，開啟更多無價可能。