萬事達卡最高階「世界傳奇卡」登台 最快明年上市 台灣拚全球第5市場

瞄準台灣高資產客群，萬事達卡今（10）日宣布，旗下最高等級信用卡「世界傳奇卡」（World Legend Mastercard）規劃導入台灣，目前正與國內銀行洽談合作，有機會2027年正式推出。若進度順利，繼美國、加拿大、巴西及香港後，台灣可望成為全球第5個導入世界傳奇卡的市場。

世界傳奇卡定位高於目前台灣市場常見的世界之極卡（World Elite），鎖定高資產及高消費客群，權益設計也不再主打現金回饋或一般哩程，而是聚焦旅遊、美食、娛樂及稀缺體驗。

在旅遊權益方面，持卡人可攜最多3名同行者，無限次免費使用指定機場快速通關及美饌貴賓室，目前涵蓋伊斯坦堡、雅典、馬德里、巴塞隆納等國際機場；美食部分則提供全球超過400家頂級餐廳即時訂位服務。

娛樂方面，萬事達卡與Live Nation等業者合作，提供海外演唱會優先購票、尊榮席及部分國際體育賽事購票機會；海外旅遊保障部分，持卡人及配偶、子女最高可享約新台幣1,595萬元海外醫療保障，另提供24小時全球禮賓服務。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，據萬事達卡調查，有高達73%的富裕族群認同追求個人熱情與興趣，才是真正展現自我的方式，而且他們重視體驗更甚於物質享受。有鑑於此，萬事達卡也全新升級上市萬事達卡非凡臻選 (The Mastercard Collection) 禮遇平台，並且在台灣推出迄今最高級別的萬事達卡世界傳奇卡 (World Legend Mastercard)，整合並串聯全球資源，讓持卡人及其家人無論身在何方，都能享有涵蓋旅遊、美饌與娛樂的世界級禮遇。