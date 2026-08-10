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凱基銀行推出「凱基 Karry ON」投資觀點影音頻道

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
投資人面對瞬息萬變的市場環境，更需要即時且具前瞻性的觀點。凱基銀行持續深化財富管理服務，正式推出「凱基Karry ON」，關鍵趨勢一點就亮」投資觀點影音頻道。圖／凱基銀提供
投資人面對瞬息萬變的市場環境，更需要即時且具前瞻性的觀點。凱基銀行持續深化財富管理服務，正式推出「凱基Karry ON」，關鍵趨勢一點就亮」投資觀點影音頻道。圖／凱基銀提供

全球金融市場持續受到地緣政治、人工智慧（AI）產業發展、貨幣政策轉向及資金流動等多重因素影響，投資人面對瞬息萬變的市場環境，更需要即時且具前瞻性的觀點。凱基銀行持續深化財富管理服務，正式推出「凱基Karry ON」，關鍵趨勢一點就亮」投資觀點影音頻道，每月由財富管理專家團隊彙整全球總經數據、市場趨勢、產業發展與資產配置觀點，協助客戶掌握關鍵投資脈動，成為決策的重要參考依據。

凱基銀行表示，相較於市場上多數聚焦單一資產類別的分析內容，「凱基Karry ON」投資觀點影音頻道著重「持續性與可追蹤性」，每月於凱基銀行官方YouTube頻道定期更新，以三大市場焦點及一個精選彩蛋主題為主軸，內容涵蓋全球股票、債券、匯率、原物料及總體經濟等面向。透過凱基銀行財富管理團隊深入解析國際局勢、投資趨勢與市場脈動，並搭配圖表與重點摘要說明，協助投資人快速掌握市場全貌與投資機會，無論新手或資深投資人皆能輕鬆獲取實用且具前瞻性的市場觀點。

以最新發布的2026年8月報告為例，凱基銀行研究團隊聚焦全球金融市場三大關鍵議題，包括中東地緣政治風險、AI基礎建設投資熱潮，以及美國聯準會（Fed）貨幣政策動向。中東局勢方面，美伊關係再度緊張，市場關注衝突是否進一步升級，雖然地緣風險推升油價短線反彈，但若雙方重啟談判，油價仍有機會快速回落。AI產業在歷經上半年強勁漲勢後，市場開始討論AI基建是否過熱，後續可以輝達（NVIDIA）等科技巨頭的財報作為觀察指標。而在貨幣政策方面，美國通膨數據趨緩，強化市場對聯準會維持利率高檔但暫緩進一步緊縮的預期。在此環境下，投資布局宜兼顧成長機會與收益需求，並持續關注全球央行年會釋出的政策訊號。

凱基銀行指出，隨著財富管理服務由產品導向邁向顧問導向，客戶更重視專業且即時的市場洞察，而非單純商品資訊。凱基銀行透過每月發布的「凱基Karry On」投資觀點服務，結合財富管理顧問、理財專員、及數位平台資源，整合國際市場趨勢、產業研究與資產配置觀點，協助客戶掌握市場變化脈絡，制定更符合自身需求的投資策略，在充滿變數的市場環境中穩健掌握長期財富成長機會。掌握最新關鍵趨勢，請立即追蹤凱基銀行官方YouTube頻道https://www.youtube.com/@kgi4783。

凱基銀行 凱基 頻道

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