調查揭新住民防詐風險 45%曾遇詐騙

新住民人口持續成長，凱基人壽今天發布新住民金融保險與防詐認知調查，45%受訪者透露自己或親友曾遇詐騙；常見詐騙類型以人際網絡與網路情境為主，如假親友借錢與假購物網站等。

凱基人壽今天發布新聞稿，攜手新住民家庭成長協會辦理「新住民金融保險與防詐認知調查」，了解新住民對金融保險服務需求。

金融防詐是此次調查重點。45%受訪者表示，自己或同鄉親友曾遭遇詐騙，其中來台逾21年者的比例超過5成，顯見即使已長期融入台灣社會，仍可能因金融交易、網路使用等而面臨詐騙風險。常見詐騙類型以人際網絡與網路情境為主，如假親友借錢（22%）與假購物網站（20%）等。

調查顯示，新住民的保險資訊來源以親友、同鄉及同事為主，其次為保險公司或業務員；多數受訪者曾為自己或家人買保險，顯示隨著新住民在台生活時間加長，金融需求已從「生活適應」與「語言協助」逐步邁向「人生規劃」，關注議題由醫療保障更進一步延伸至長期照護、退休生活及家庭保障等長期風險的因應。

投保過程中，除了語言門檻以外，保險商品選擇與理賠認知對新住民來說也極具挑戰。調查顯示，受訪者最常遇到的困難為「不知道哪些保險適合自己」（29%）及「擔心理賠問題」（24%）；新住民離鄉背井，最擔心年老、失智或失能時無人照顧，其次則為生病無力負擔醫療費用與退休後生活資金不足。

金融教育方面，調查顯示，受訪者較偏好真實案例分享、用簡單中文搭配圖解，以及模擬理賠申請，未來課程設計應更貼近生活情境，以協助新住民看懂保單、挑選適合的保障。

凱基人壽表示，持續辦理新住民友善課程，以提升人員對多元客群的了解，並首創「保險業新住民客戶友善服務指南」，將溝通協助及金融友善原則轉化為具體可依據的服務指引。