聽新聞
0:00 / 0:00

美升息預期降溫 新台幣量縮升值收32.231元

中央社／ 台北10日電
新台幣量縮升值收32.231元。 路透
新台幣量縮升值收32.231元。 路透

美國非農數據露出疲態，削弱市場對於聯準會升息的預期，美元指數應聲走弱，加上台股續揚，引領新台幣匯率升值，今天收盤收32.231元，升值5.7分，不過交投量能萎縮，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至17.9億美元。

美國公布7月非農就業人數意外減少，遠遜於分析師預期的穩定就業人數成長，美元明顯走貶，市場解讀聯準會（Fed）9月升息的機率降低，金融市場正面表態。

台股今天開高震盪，台積電尾盤股價漲勢收斂，集中市場指數終場上漲702.85點，收在44928.76點，重新站上季線44331點。

隨著市場風險偏好升溫，外資今天再度轉賣為買，回補台股517.15億元。美元走弱、台股上漲及外資匯入3大推力帶動下，新台幣兌美元今天以32.26元開出，隨即穩步走揚，升抵盤中高點32.201元，但因午後部分外資匯出，加上進口商美元買盤進場，未能升破32.2元。

外匯交易員直言，儘管7月下旬國際股市劇烈震盪，近期市場恐慌氛圍慢慢淡去，外資也有回頭匯入，加上股利發放高峰逐漸過去，新台幣止貶回升的態勢愈來愈明顯。

不過外匯交易員也說，美國聯準會貨幣政策動向、美伊戰事發展兩大不確定性，仍是左右股匯後市的最重要聯準會，美國非農數據爆冷後，投資人轉而關注本週將公布的美國通膨數據，據以推斷聯準會升息機率。

另一方面，美伊戰事2月底爆發以來，局勢反覆，雖然短期對股匯市的利空鈍化，不過戰事拖愈久，帶來的通膨壓力也愈來愈大。外匯交易員指出，中東局勢平息之前，市場避險情緒難以完全消退，支撐美元指數續居高檔，即便新台幣匯率擺脫先前的低迷貶勢，升值空間有限，估外在情勢明朗之前，新台幣仍將延續區間整理格局。

升息 新台幣 量縮

延伸閱讀

美國7月就業人數意外減少、Fed升息疑慮降 亞股多隨美股收高

金價突破整理區間 4,300美元成短線多空關鍵

外資買超台股517億元 加碼中鋼6.4萬張居首

台股開高重返季線！台積電領軍一度飆625點 股后川湖再度漲停

相關新聞

副董年薪惹議…國票金薪資結構 股東有「異」見

國票金副董事長高薪爭議延燒，第一銀行昨（10）日首度公開表態，表示身為國票金投資股東，已要求一銀法人董事透過國票金董事會，檢討國票金及旗下子公司薪酬結構合理性。

股市帶動富豪消費力 萬事達卡：富豪消費貢獻銀行消金56%收入

受惠股市創新高，高資產客群規模持續擴大，萬事達卡全球報告指出，富裕族群消費動能占銀行消費金融業務收入高達56%，每卡平均消費為一般消費者的2.3倍，跨國消費與非必需品支出更達3倍與4.3倍。而年消費逾300萬元的頂級持卡人，前三大消費類別為百貨購物、旅遊規劃及保險，合計突破五成，其中保險支出反映其對保障與資產傳承的積極布局。

中租報喜 前七月EPS 6.91元 賺進126億元

中租控股昨（10）日公告今年7月稅後純益18.6億元，較去年同期成長26%，累計前七月稅後純益126.9億元，每股純益（EPS）為6.91元，主因今年整體成本費用率下降，加上台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額減少，帶動獲利表現，其中又以東協地區成長最多，較去年同期增加14%。

萬事達卡在台推世界傳奇卡

看準台灣富裕客群消費力，萬事達卡昨（10）日宣布在台灣推出萬事達卡世界傳奇卡（World Legend Mastercard），台灣區董事總經理陳懿文指出，目前全球僅香港、加拿大、巴西和美國合計五銀行發行，台灣則可能明年由合作銀行推出，有望成為第五個發行國。目前多家銀行已摩拳擦掌詢問該卡合作，欲搶攻富豪市場，以國外案例來看，該卡年費至少10萬元起跳。

一銀勇奪信託評鑑三大獎

第一銀行信託業務再獲肯定，一舉拿下最佳信託獎、信託業務創新獎及安養信託獎三項大獎。截至2025年底，安養信託管理財產近420億元、居業界第一，並以全齡人生為主軸，串聯退休安養、投資理財及資產傳承服務。

陳冠如任國票證副董 公股不支持

國票金控旗下國票證券傳出將於14日召開董事會，研議讓耐斯集團二代的陳冠如續任副董事長。若順利當選，加上其兄長陳冠舟已任金控副董，等於耐斯集團將取得金控、證券兩家公司的副董事長，引發外界疑慮。據了解，國票金控官股代表、董事長張兆順曾表達異議，大股東兆豐金控董事長董瑞斌也認為，耐斯控制權沒那麼高，沒理由支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。