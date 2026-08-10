美升息預期降溫 新台幣量縮升值收32.231元

美國非農數據露出疲態，削弱市場對於聯準會升息的預期，美元指數應聲走弱，加上台股續揚，引領新台幣匯率升值，今天收盤收32.231元，升值5.7分，不過交投量能萎縮，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至17.9億美元。

美國公布7月非農就業人數意外減少，遠遜於分析師預期的穩定就業人數成長，美元明顯走貶，市場解讀聯準會（Fed）9月升息的機率降低，金融市場正面表態。

台股今天開高震盪，台積電尾盤股價漲勢收斂，集中市場指數終場上漲702.85點，收在44928.76點，重新站上季線44331點。

隨著市場風險偏好升溫，外資今天再度轉賣為買，回補台股517.15億元。美元走弱、台股上漲及外資匯入3大推力帶動下，新台幣兌美元今天以32.26元開出，隨即穩步走揚，升抵盤中高點32.201元，但因午後部分外資匯出，加上進口商美元買盤進場，未能升破32.2元。

外匯交易員直言，儘管7月下旬國際股市劇烈震盪，近期市場恐慌氛圍慢慢淡去，外資也有回頭匯入，加上股利發放高峰逐漸過去，新台幣止貶回升的態勢愈來愈明顯。

不過外匯交易員也說，美國聯準會貨幣政策動向、美伊戰事發展兩大不確定性，仍是左右股匯後市的最重要聯準會，美國非農數據爆冷後，投資人轉而關注本週將公布的美國通膨數據，據以推斷聯準會升息機率。

另一方面，美伊戰事2月底爆發以來，局勢反覆，雖然短期對股匯市的利空鈍化，不過戰事拖愈久，帶來的通膨壓力也愈來愈大。外匯交易員指出，中東局勢平息之前，市場避險情緒難以完全消退，支撐美元指數續居高檔，即便新台幣匯率擺脫先前的低迷貶勢，升值空間有限，估外在情勢明朗之前，新台幣仍將延續區間整理格局。