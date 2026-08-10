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星展銀勇奪歐元雜誌3項大獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行（台灣）於《歐元雜誌》2026年卓越大獎中勇奪三項大獎，包括連續第二年蟬聯「台灣最佳國際銀行」（Taiwan's Best International Bank），並首度榮獲「台灣最佳客戶體驗銀行」（Taiwan's Best Bank for Customer Experience）與「台灣最佳企業數位銀行」（Taiwan's Best Digital Bank for Corporates）。星展集團亦表現亮眼，不僅因運用 AI 推動數位創新榮獲「亞洲最佳數位銀行」（Asia's Best Digital Bank），更在《環球金融雜誌》2026年全球銀行大獎中，創紀錄成為自該獎項設立以來，首家奪得「全球最佳企業銀行」（World's Best Corporate Bank）殊榮的東南亞銀行。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，此次同時獲頒三項大獎，正是對我們在亞洲網絡優勢、數位創新與在地執行力的肯定。我們將持續運用科技打造更便利、更有溫度的銀行體驗，致力成為客戶心目中值得信任的金融夥伴。

星展集團執行總裁陳淑珊表示，我們非常榮幸獲《歐元雜誌》評選為「亞洲最佳數位銀行」。這項肯定展現星展集團在運用AI引領創新的同時，始終堅持以信任、同理心、安全與完善治理為核心。隨著我們持續擴大代理式AI於全行的應用，我們將繼續投資人才與科技基礎建設，為客戶打造更流暢、更貼心直覺的銀行體驗。

《環球金融雜誌》創辦人暨總編輯Joseph Giarraputo 指出，星展集團正積極打造全球領先且整合度極高的企業金融平台，透過區塊鏈技術提供可程式化支付平台及人工智慧數位工具，協助企業提升流動性管理、執行交易，並規模化地運用金融創新，持續形塑企業金融的未來。

雜誌 星展銀行 銀行

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