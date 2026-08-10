瞄準高端財富管理客群 萬事達卡世界傳奇卡登台

看好台灣財富管理市場帶來穩健的高端客群，萬事達卡在台灣正式發表最高等級信用卡萬事達卡世界傳奇卡 (World Legend Mastercard)，提供持卡人奢華旅遊、頂級美饌與熱門娛樂三大面向禮遇。

萬事達卡全球調查顯示，富裕族群重視生活體驗甚於物質享受，59%的富裕族群認同他們在體驗的花費優先於物質享受，且有45%的富裕族群將與親友共度更多美好時光列為首要目標之一。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，富裕族群展現強勁且穩健的消費動能，帶動市場成長，根據萬事達卡調查，有高達73%的富裕族群認同追求個人熱情與興趣，才是真正展現自我的方式，而且他們重視體驗更甚於物質享受。

有鑑於此，萬事達卡全新升級上市萬事達卡非凡臻選（The Mastercard Collection）禮遇平台，並且在台灣推出迄今最高級別的萬事達卡世界傳奇卡，整合並串聯全球資源，讓持卡人及其家人無論身在何方，都能享有涵蓋旅遊、美饌與娛樂的世界級禮遇，盡情把握每一個精彩時刻。

凡萬事達卡世界傳奇卡持卡人可尊享專屬機場快速通關禮遇，透過專屬快速通道，優先通過安檢與護照查驗等出入境流程，目前已於土耳其伊斯坦堡、希臘雅典、西班牙馬德里及巴塞隆納等機場啟用，並將陸續拓展至全球更多城市。

萬事達卡也在香港國際機場開設亞太區首家Taste by Priceless專屬機場美饌貴賓室，融合亞洲與西式料理精髓，依據旅客不同的行程節奏與用餐偏好，提供旅程中更多的味蕾饗宴。

世界傳奇卡持卡人可攜同最多三位賓客無限次免費使用專屬機場快速通關禮遇及機場美饌貴賓室，世界之極卡與世界卡持卡人則能以優惠價享有相關禮遇。