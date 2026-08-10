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中信銀五度獲頒「員工福利信託獎」 客製化架構助企業打造留才策略

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信銀積極響應金管會信託業務發展策略藍圖，以數位化流程、從在職累積到退休請領的全生命周期服務概念，協助企業打造客製化留才策略平臺，於10日假台灣金融研訓院所舉辦之「114年度信託業推動信託業務發展評鑑」頒獎典禮中，再度獲頒「員工福利信託獎」首獎，締造連續五年榮獲此殊榮之佳績，由金管會主任委員彭金隆頒獎予中國信託銀行總經理楊銘祥，展現中信銀行於員工福利信託領域的專業實力與市場領導地位。

中信銀行總經理楊銘祥表示，中信銀行發展員工福利信託業務逾30年，面對全球留才競爭激烈及企業永續發展趨勢，以深厚信託專業、完整服務團隊及領先市場的數位創新能力，加上「專業顧問式規劃」，提供企業依發展階段及員工需求規劃制度，強化員工參與度、提升組織向心力及企業競爭力。

值得一提的是，中信銀行持續創新服務模式，將員工福利信託業務從傳統「託管工具」升級為「企業留才策略平臺」，打造數位化且客製化的全方位信託服務，包括攜手企業建構兼具留才、激勵及退休保障功能的員工福利制度，運用員工持股信託建構長期激勵架構；同時整合員工持股制度、數位平臺與跨部門協作，可使企業打造高參與率及效率的員工福利信託新模式。

針對各界所關注的退休規劃，中信銀行則推出「福儲信託基金撥轉」，透過可攜式資產強化資產延續性，支持企業員工無縫接軌退休規劃，且積極參與私校退撫與公教退撫新制等公共領域，分別為私校退撫儲金及公教退撫儲金客製自主投資平臺，成為私校教職員及公教人員的退撫儲金信託支柱。

為提供使用者更方便的操作介面，中信銀行創新整合員工持股信託、員工福儲信託、公教退撫儲金自主投資平臺、私教退撫儲金自主投資平臺中國信託行動銀行APP等五大平臺，使用者可跨境投資、美股、ETF、多幣別帳務，其創新模式可幫助企業有效提升人才韌性與組織競爭力，因而五度榮獲「員工福利信託獎」首獎。

「信託業推動信託業務發展評鑑」針對員工持股、福利儲蓄與股權獎酬等信託業務，評鑑新承作與累計業務量、數位化與創新效益，以及自身與集團內建置員工福利信託制度等面向遴選。中信銀行將持續結合金融專業與數位科技優勢，攜手企業打造永續人才環境，讓信託成為企業照顧員工、培育人才及實踐永續經營的重要力量。

中信銀 信託 銀行

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