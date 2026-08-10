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北富銀榮獲「安養信託獎」 打造退休安養與資產傳承守護網

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行持續優化安養信託服務，透過數位化流程及創新信託方案設計，滿足民眾退休照護、財產管理及資產傳承等多元需求。台北富邦銀行／提供
台北富邦銀行持續優化安養信託服務，透過數位化流程及創新信託方案設計，滿足民眾退休照護、財產管理及資產傳承等多元需求。台北富邦銀行／提供

114年度信託業推動信託業務發展評鑑10日公布評選結果，台北富邦銀行以創新的安養信託數位化服務、多元信託商品及高齡金融推廣成果，榮獲本屆「安養信託獎」肯定。自「信託2.0計畫評鑑」開辦以來，北富銀已四度獲選績優銀行，歷年共獲「最佳信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」，展現北富銀長期深耕信託業務的全方位發展成果。

北富銀表示，隨著國人平均壽命延長，退休生活準備已從單純資產累積，逐步擴展至退休金流安排、安養照護及財產傳承等面向。為提供民眾更優質的信託服務，北富銀從「數位化、模組化、友善化」三大方向精進信託體驗，結合線上簽約、線上給付申請、線上查詢等功能，讓客戶可透過網路銀行或Fubon+行動銀行完成多項信託服務，其中信託線上簽約最快10分鐘即可完成申辦流程，大幅提升服務便利性與可近性。

在產品方面，北富銀透過契約整併與模組化設計，依不同人生階段與財務目標打造多元信託服務，讓客戶可彈性搭配退休準備、退休金流、安養照護及資產傳承等安排。以「預見信福」為例，透過定額月存機制協助客戶及早累積退休準備金；「存入信福」則以存款管理為核心，提供高齡及身障客戶更友善的資產保全機制，並於今年升級導入裁量權設計，當受益人因失能或身心障礙導致照護支出增加時，可依契約約定彈性調整給付金額，讓信託照顧功能更貼近實際生活情境。

此外，北富銀亦推出兼顧安養與傳承的模組化信託商品。其中，「年年信福」採「固定自益、剩餘他益」架構，協助客戶規劃退休期間穩定金流，信託期滿後再將剩餘資產傳承給家人；「五利傳富」則透過「本金自益、孳息他益」設計，讓客戶在保有資產控制權及退休保障的同時，有序進行財富傳承。透過不同信託架構與功能模組的靈活組合，提供更具彈性的信託安排，協助客戶因應安養照護及財富傳承等人生課題。

除持續精進產品與服務外，北富銀亦積極攜手社福團體推廣高齡金融教育，包括與弘道老人福利基金會簽署安養信託合作備忘錄，共同推動高齡金融教育及信託觀念普及；並開發「富足人生」桌遊，培訓種子講師深入全台社區推廣，協助長者建立退休理財及防詐觀念，提升高齡族群對財務安全與資產保障的認識。

北富銀表示，信託不僅是資產管理工具，更是保障退休生活、照顧家人及落實財產傳承的重要機制。未來將持續結合數位科技與專業服務，發展更貼近不同客群的信託商品與服務，協助民眾及早做好人生各階段的財務安排，打造更完善的退休安養與資產守護機制。

北富銀 退休 傳承

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