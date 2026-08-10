2026台新新光全國Fun Run開放報名 北中南熱鬧開跑

由新光人壽主辦的「2026台新新光全國Fun Run」，將在台北、台中、高雄三地熱鬧開跑，全程以「動物╳樂園」主題打造一場好玩的生態與樂園派對，精心設計3K-5K短距離微路跑，適合全年齡參與，報名即可暢遊動物園、麗寶樂園、義大世界園區，即日起開放網路報名，親子同樂，輕鬆Fun Run跑起來。

今年新光人壽以「動物╳樂園」為主題，攜手台北市動物園之友協會、中華鯨豚協會及市民永續等社會企業夥伴，將Fun Run賽道及會場打造成充滿童趣與自然氣息的樂園，讓民眾彷彿置身於野生動物的棲息地中，在互動中獲得珍貴的自然保育體驗，增添路跑的趣味性與教育意義。此外，新光人壽更將本次活動報名費全數捐出，以實際行動支持台灣動物保育、海洋生態以及環境永續議題。

「2026台新新光全國Fun Run」延續新光人壽環保減碳精神，不提供一次性餐具，並邀請參賽者自備環保杯、環保袋，減少不必要的垃圾與浪費，現場設置的互動體驗區讓民眾在參與路跑之餘，也能體驗永續綠生活，從日常生活的小小改變，累積對地球的正能量。除了豐富主題與環保行動，三場活動將抽出總價值超過30萬元的豪華好禮，希望民眾維持自身健康、關心環境生態，還能抱得大獎開心回家。

健康是人生最大的財富與保險，新光人壽全國健行自2006年開辦以來，已陪伴數十萬民眾走進自然、走出健康生活，隨著台灣跑步人口與日俱增，正式轉型為Fun Run微路跑，並融合ESG企業永續精神，朝低碳、減塑的綠色賽事邁進，讓跑出的每一步都能為地球加分。未來新光人壽也將陪伴更多保戶與民眾，透過運動養成良好生活習慣，邁向健康富足的永續台灣。