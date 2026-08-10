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彭金隆：信託不只是理財商品 應成全齡金融重要助力

中央社／ 台北10日電

金管會主委彭金隆今天表示，台灣2025年邁入超高齡社會，信託也從過去以商品為中心，逐步轉向以人為中心，不再只是理財商品，而是陪伴民眾從成家、立業、安養到傳承階段的重要金融服務，期許信託業持續精進，讓信託成為更有溫度、貼近人心的金融服務。

2025年度信託業推動信託業務發展評鑑頒獎典禮暨研討會今天舉行。彭金隆出席致詞表示，自金管會2025年推動信託業務發展策略藍圖，今年首次舉辦頒獎典禮。透過每年辦理評鑑，表揚績優業者，帶動信託業更貼近民眾需求。

他說，台灣2025年邁入超高齡社會，外在經濟環境劇烈變遷，加上詐騙風險提高等眾多挑戰，信託從過去以商品為中心，轉向以人為中心，信託不再只是理財商品，更是陪伴民眾從成家、立業、安養到傳承階段的重要依靠。

彭金隆表示，金管會7月底發布「金融業深化社會信任與回饋行動指引」（金融大回饋指引），金融業已不是業者的金融業，而是社會的金融業，除了經營成果與社會共享共好外，更重要的是，金融業要具有解決社會問題的使命。

他說，金管會提倡「全齡金融」，其目標為建構可提供全年齡客層的終生性金融服務，從出生到人生落幕時，都能提供完善的服務，全程守護客戶的財產安全。在全齡金融概念下，信託是助力高齡社會轉型的關鍵服務。

彭金隆指出，未來金管會將全力建構更完善、更先進、更符合台灣社會的信託經營環境，促進信託業務發展，期許信託業持續精進，讓信託成為有溫度、貼近人心的金融服務。

信託公會秘書長林志吉表示，金管會2016年開始辦理安養信託評鑑，在政策延續推動下，信託業務近10年明顯成長，安養信託受益人數也從過去5000多人成長到22萬人，信託財產規模也達新台幣22兆元以上，希望透過研討會也讓業界進一步交流。

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