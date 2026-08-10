114年度信託業推動信託業務發展評鑑 12家銀行榮獲20項大獎

114年度信託業推動信託業務發展評鑑頒獎典禮暨研討會於8月10日舉行，本次評鑑共計12家銀行榮獲20項獎項，展現信託業投入信託創新與服務升級的成果。其中，「最佳信託獎」由兆豐銀、一銀、華銀、合庫銀及彰銀獲獎；「安養信託獎」A組由彰銀、土銀、華銀、北富銀、一銀及兆豐銀獲獎，「安養信託獎」B組由遠東銀及高雄銀獲獎；「員工福利信託獎」由中信銀、合庫銀及彰銀獲獎；「信託業務創新獎」由合庫銀、臺銀、一銀及永豐銀(並列第三)獲獎。

受獎銀行皆由董事長或總經理親自出席領獎，顯見各銀行對獲獎的高度重視。頒獎典禮同步舉辦研討會，邀請績效優異且具業務創新亮點的信託業者分享實務經驗，包括如何運用數位科技創新信託服務、提升營運效率、開發多元普惠信託商品，以及建構更完善的友善金融服務。期盼透過評鑑制度及業界交流機制，鼓勵信託業持續投入創新研發，擴大信託服務普及程度，帶動全產業共同提升服務品質，讓信託成為守護民眾財產、照顧生活需求的重要力量，共創信託業與社會大眾互利雙贏的新局。

信託公會理事長邱月琴表示，自114年起推動的「信託業務發展策略藍圖」，延續「信託2.0」精神，以「創新、普惠、永續」為核心，透過產品創新、跨業合作及數位科技應用，持續提升信託服務功能，打造更符合民眾人生各階段需求的信託服務。

邱月琴指出，隨著信託制度持續深化，現行安養信託已朝「模組化」方向發展，整合金錢、有價證券及不動產等多元資產，並納入財務與非財務風險評估，依據民眾的收支狀況、資產規模、認知功能及家庭需求，提供客製化信託規劃與金融保障方案。同時，信託業者也積極深化數位服務，持續優化電子化作業流程及線上查詢功能，提升服務效率與使用便利性，降低民眾接觸及使用信託服務的門檻，讓信託真正走進日常生活。

面對超高齡社會來臨，信託業亦積極推動高齡友善金融服務，並透過跨業結盟，建構更完整的信託服務網絡。為此，信託公會已建立「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」，力推整合型全方位信託、信託資訊交換平台及可攜式信託帳戶等創新措施，促進資源共享與跨域合作，攜手打造以民眾需求為核心的信託服務生態圈。

邱月琴強調，信託不只是財產管理的工具，更是陪伴民眾走過人生不同階段的重要制度。未來，信託業將持續結合數位創新與跨域資源，讓信託服務更便利、更普及，也更有溫度，充分發揮守護民眾財產、支持生活照顧及安定高齡生活的重要功能，共同打造全民友善、安心信賴的金融新未來。