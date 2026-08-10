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「台版川普帳戶」永豐金證券未成年兌換股票現蹤

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券「股票禮品卡」怎麼買、怎麼用？ 圖／經濟日報
永豐金證券「股票禮品卡」怎麼買、怎麼用？ 圖／經濟日報

美國政壇推動「川普帳戶」（Trump Account）為新生兒設立種子基金，規劃投入追蹤美國大盤的低成本指數基金或ETF至成年。許多台灣新手父母關注：台灣是否有類似制度？

永豐金證券10日指出，台灣父母早已自主為孩子建立類似機制，前七月內部兒童開戶數較去年同期成長2.7倍，全台獨家首創「股票禮物卡」並出現未成年兌換者。看得到台灣父母正在將滿月、收涎、周歲抓周等傳統儀式的祝福，直接轉化為孩子名下的實質股票資產。

永豐金證券蘇威嘉總經理表示，台版川普帳戶要解決年輕世代的資產累積問題，永豐金證券也希望讓股票禮品卡幫助孩子建立類似機制。在家庭重要時刻，讓股票禮品卡成為長輩傳承對子孫愛的最佳載體，讓存股變成一種家族傳承祝福方式。

永豐金證券表示，傳統送金飾代表「情比金堅」的祝福，而如今透過股票禮物卡，則能將心意升級為陪伴孩子長大的「成長基金」，讓「第一份禮物」參與優質企業與經濟發展的長期趨勢。

透過股票禮物卡，祖父母與親友無需自行為孫輩辦理開戶或操作下單，只要一張卡片，即可將滿月、收涎或抓周的禮金，存入台灣人熟悉度高市值型ETF、護國神山或是高股息ETF，可從324檔指定標的選擇。省去繁瑣流程，給寶貝子孫最踏實的『股』勵，提前為下一代「卡」位美好未來。父母協助子女開立永豐金證券「親子帳戶」功能，直接用父母的帳號登入大戶投交易APP後、一鍵切換到小孩帳號，一眼查看股票庫存與報酬表現。

永豐金證券指出，限時推出未成年臨櫃開戶活動，每月前2,000名的未成年新戶，即可獲得「200元全家電子禮物卡」以及「TutorABC兒童線上英語課」。

永豐金 川普 股票

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