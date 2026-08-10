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永豐銀獲金管會「信託業務創新獎」 預收款信託、安養信託雙成長

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行聚焦「創新、普惠、永續」三大主軸，帶動以保障消費者為核心的預收款信託規模成長逾10倍及安養信託受益人數、資產規模均達雙位數年成長。永豐銀行表示，預收款信託除用於購買禮券等消費保障外，2025年亦協助永豐金證券推出全台首張股票禮品卡；安養信託則創新推出「信託速配」，受益人數年增15%、受益資產規模年增27%，皆呈雙位數成長。持續回應多元族群的信託需求，10日榮獲金融監督管理委員會頒發「114年度信託業推動信託業務發展評鑑－信託業務創新獎」肯定。

永豐銀行表示，股票禮品卡成功打造「預收款信託」新範本，獲得禮品卡者可將面額等值兌換為投資資金，開創國人贈禮新型態。同時，因應社會發展需求，安養信託協助民眾提前規劃退休生活與財務安排，旗下自去年創新推出「信託速配」結合理財專員諮詢與線上簽約，不受時空限制、加速辦理效率，並新增線上「信託資產查詢」讓客戶隨時掌握資金動向，降低高齡者及弱勢族群進入信託服務的門檻，大幅提高申辦便利性。

除預收款信託及安養信託外，永豐銀行表示，去年10月首創「ESG智能集管帳戶」，結合國際ESG[3]指標建立雙層篩選機制，輔以獨家智能演算法優化資產配置效率，全新打造資產管理領域里程碑；新住民信託最低1萬元即可開立帳戶，結合防詐宣導、多語教育，將普惠金融從產品設計延伸至實踐社會安全教育，具體落實金融包容價值。

金管會 永豐銀 信託

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