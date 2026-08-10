金融服務要「陪一輩子」！彭金隆首倡全齡金融 信託角色大轉型

台灣邁入超高齡社會，金融服務也要從「高齡」走向「全齡」。金管會主委彭金隆10日表示，金管會開始倡議「全齡金融」，要建構服務全年齡層、終生性的金融服務，而信託將是協助高齡社會轉型、解決社會問題最關鍵的服務之一。

彭金隆10日出席2025年度信託業務發展評價頒獎典禮致詞說，這是金管會發布「信託業務發展策略」後，第一次舉辦頒獎典禮，不只要恭喜所有得獎公司，也代表政府對信託發展的高度重視與全力支持。

他指出，台灣從2025年開始邁入超高齡社會，面對人口結構根本性改變、經濟環境劇烈變遷，以及詐騙風險提高等挑戰，信託扮演的角色，已經從過去「以商品為中心」，轉向「以人為中心」。

彭金隆說，信託不再只是一個金融理財商品，更是陪伴民眾從成家、畢業、安養到傳承的重要夥伴與依靠。金管會推動「信託業務發展策略」，就是希望作為我國信託業長期的行動方針。

他表示，金管會將透過每年辦理評鑑與獎勵，帶動信託業更貼近民眾需求，並在社會多元發展中持續深化運用。

面對少子化與高齡化衝擊，彭金隆認為，金融業應扮演更積極角色，「金融業早已不僅僅是業者的金融業，而是『社會的金融業』」。

除了經營成果要與社會共享，更重要的是，金融業要具有解決社會問題的使命。

因此，金管會開始倡議「全齡金融」經營理念，目標是建構服務全年齡層、終生性的金融服務，從出生到人生落幕，都能提供完善的商品與服務，守護客戶財務安全。

彭金隆強調，在這套全齡金融架構下，信託絕對是助力高齡社會順利轉型、有效解決社會問題最關鍵的一項服務。

未來金管會將持續建構更完善、符合台灣社會需求的信託經營環境，讓信託成為「有溫度、貼近人心」的金融服務。