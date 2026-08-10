副董年薪千萬惹議！第一銀開第一槍 要國票金檢討薪酬

國票金（2889）副董事長高薪爭議延燒，第一銀行10日首度公開表態，表示身為國票金投資股東，已要求一銀法人董事透過國票金董事會，檢討國票金及旗下子公司薪酬結構合理性。

第一銀表示，希望國票金持續精進公司治理，並保障股東權益。

這也是國票金公股股東首度針對薪酬爭議提出檢討要求，外界也視為公股陣營正式出手。

根據公開資訊觀測站，第一銀行派駐在國票金法人董事共有三席，包括董事長張兆順，及兩席法人董事。

兆豐金（2886）董事長董瑞斌10日也表示，一銀要求檢討薪酬「我覺得合理」，若母公司薪酬需要檢視，子公司當然也應一併納入；若由兆豐金提出建議，方向就是「比照所有公股」。目前兆豐金在國票證有一席法人董事代表。

國票金5月完成董事改選後，由公股陣營掌握董事會，但副董事長由耐斯集團代表出任，年薪酬逾2,000萬元，引發朝野立委質疑。

立法院4日更通過提案，要求財政部所屬公股代表未來在公股事業董事長、副董事長選舉時，不得支持非公股代表，財政部對此表示沒有意見，後續將提出專案報告。

立委質疑，八大公股行庫多未設副董事長，部分大型公股金控董事長年薪也未達2,000萬元，國票金規模相對較小，卻設置高薪副董事長，職務必要性及薪酬合理性因而持續受到檢視。

此外，外傳國票證規劃在8月14日召開董事會，擬提案讓耐斯代表陳冠如續任國票證券副董，因公股日前支持耐斯陳冠舟擔任金控副董事長惹議，公股是否會再支持耐斯？

董瑞斌表示，以整個泛公股行庫來看，只有華南金（2880）因民股林家股權很大，因此公股支持民股擔任副董事長，但耐斯股權沒這麼大，沒有這個「特殊性」，就應該跟一般公股銀行有一致、同樣的管理方式。

被進一步問及，屆時在國票證的兆豐代表是否支持？董瑞斌說，耐斯控制權沒這麼高，其實就沒有理由(支持)。