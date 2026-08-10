國票金高管遭質疑薪水過高 股東一銀：要求進行檢討

針對近期外界關注國票金控高階主管薪酬議題，第一銀行今天發表聲明指出，一銀身為投資股東，已促請推舉之國票金控董事，透過董事會針對該金控及其子公司之薪酬結構進行合理性檢討。期國票金控持續精進公司治理，以保障股東之權益。

一銀是國票金主要股東之一，在國票金指派三名董事，包括張兆順、周慶輝以及蔡淑慧，其中張兆順為現任國票金董事長。

國票金今年5月底完成董事改選，由民營金控轉變為公股主導，但高階主管的薪酬並未同時調整為公股金融機構的水準，因此產生落差。以國票金2025年底的年報揭露內容，國票金控董事長魏啟林、副董事長何志強、總經理陳冠舟各領2622萬元、2030萬元、1918萬元，而當時的國票證券董事長王祥文、總經理張育綺以及國際票券總經理徐啟誠，一年薪酬各在2100萬至3000萬元、1000萬元至1500萬元、1500萬元至3000萬元之間。

公股人士指出，財政部已訂定「財政部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長總經理薪資標準規範」，管理所有公股董事長、總經理的薪酬水準。而依照這個規範，只要是財政部有任命權的，不論是否財政部直接投資，或由公股金控，或公股銀行轉投資的事業機構都一體適用。尤其該規範已載明「公股民營事業」，這代表已由財政部取得經營主導權的國票金，不能成為例外，要依公股股權管理的規定來作。