兆豐金控9月14日舉辦國際論壇聚焦混合金融 探究淨零轉型關鍵資金解方

為積極響應金管會永續金融政策，並加速推進台灣邁向2050淨零轉型目標，兆豐金控（2886）積極搭建跨界對話平台，將於9月14日在政大公企中心舉辦「永續轉型的新資金模式：混合金融的實務與機會」國際論壇。本次盛會將匯聚國際頂尖專家與國內產官學界代表，共同探討永續轉型資金的創新解方。

本次國際論壇將由兆豐金控董事長董瑞斌為此國際對話揭開序幕，闡述永續金融在推動產業轉型與創造社會影響力上的重要角色。而來自亞洲社會投資網絡（AVPN）的影響力投資與混合金融長Vikas Arora，將帶來國際混合金融發展的最新觀察，並透過全球案例分享，說明如何結合政府、民間與金融機構資源，放大永續投資效益。台灣影響力投資協會（TIIA）副理事長陳一強亦將參與論壇交流，分享台灣影響力投資發展趨勢與未來合作契機。

兆豐金控身為金管會「永續金融先行者聯盟」成員，長期投入創新金融機制研議，並協助引導綠色政策落地。本次論壇將以「混合金融（Blended Finance）」為核心，探討如何運用催化性資本（Catalytic Capital）分散早期風險，期盼透過引進國際實務經驗，協助台灣金融業與核心產業進一步撬動商業資金投入永續領域，掌握淨零轉型所需的新資金模式。

全球永續發展浪潮正重塑資本市場，淨零轉型專案往往面臨資金需求龐大、回收期長及風險評估不易等挑戰，若僅仰賴市場機制或政府預算，難以完整填補資金缺口。混合金融透過結合公共資源、慈善資金與民間資本，可降低早期投資風險、提升資金投入誘因，進而放大永續投資效益。

活動即日起開放報名，歡迎各金融機構主管、產業先進及關心永續轉型之各界菁英蒞臨交流，攜手掌握綠色金融發展的新契機。兆豐金控期盼透過搭建國際對話平台，凝聚產官學研各界共識，共同探索創新資金結構。