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凱基人壽發布新住民金融防詐調查 45%自己或親友曾遭詐騙

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基人壽持續推動公平待客與金融友善行動，辦理新住民友善教育訓練，協助同仁深化多元文化理解，提供更貼近新住民族群需求的金融保險服務。凱基人壽／提供
凱基人壽持續推動公平待客與金融友善行動，辦理新住民友善教育訓練，協助同仁深化多元文化理解，提供更貼近新住民族群需求的金融保險服務。凱基人壽／提供

新住民人口持續成長，協助其跨越文化及資訊落差、安心取得金融服務，成為台灣社會永續的重要課題。凱基人壽長期推動新住民金融平權服務，除領先業界開辦「金融保險與防詐教育」課程，並率保險業之先，攜手新住民家庭成長協會辦理「新住民金融保險與防詐認知調查」，了解新住民對於金融保險服務的需求，進而優化新住民金融友善服務行動。調查結果發現，45%受訪者表示自己或親友曾遭遇詐騙，其中來台逾21年者的比例更超過五成，表示金融防詐教育需求不因在台時間增加而降低，顯見打造友善金融環境的重要性。

調查結果指出，新住民的保險資訊來源以親友、同鄉及同事為主，其次才是保險公司或業務員；多數受訪者曾為自己或家人購買保險，並參與家庭保障規劃，顯示隨著新住民在台生活時間加長，金融需求已從「生活適應」與「語言協助」逐步邁向「人生規劃」，關注議題由醫療保障更進一步延伸至長期照護、退休生活及家庭保障等長期風險的因應。

在投保過程中，除了語言門檻以外，保險商品選擇與理賠認知對新住民來說也極具挑戰。調查指出，受訪者最常遇到的困難為「不知道哪些保險適合自己」（29%）及「擔心理賠問題」（24%）；新住民離鄉背井，最擔心年老、失智或失能時無人照顧，其次則為生病無力負擔醫療費用與退休後生活資金不足。在金融教育方面，受訪者較偏好真實案例分享、用簡單中文搭配圖解，以及模擬理賠申請，未來課程設計應更貼近生活情境，以協助新住民看懂保單、挑選適合的保障。

金融防詐亦是本次調查重點。45%受訪者表示自己或同鄉親友曾遭遇詐騙，其中來台逾21年者的比例超過五成，顯見即使已長期融入台灣社會，仍可能因金融交易、網路使用等而面臨詐騙風險。常見詐騙類型以人際網絡與網路情境為主，如假親友借錢（22%）與假購物網站（20%）等，顯見貼近生活的防詐教育，已成為金融知識推廣不可或缺的一環。

為提升第一線人員的服務品質，凱基人壽亦持續辦理新住民友善課程，以提升同仁對於多元客群的了解與同理，同時首創「保險業新住民客戶友善服務指南」，將溝通協助及金融友善原則轉化為具體可依據的服務指引。凱基人壽長期深耕新住民友善服務，榮獲2025年保險業亞洲獎「保險共融創新獎」等多項國內外多元共融獎項肯定。未來，凱基人壽將以「我願意+1」行動文化，結合數位、創新、永續及金融四大策略，協助新住民提升保障知識與防詐能力，強化家庭財務韌性，實踐更具包容性的金融平權。

凱基人壽 詐騙

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