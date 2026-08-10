金價突破整理區間 4,300美元成短線多空關鍵

國際金價延續強勢走勢，10日現貨黃金盤中最高觸及每英兩4,347.07美元，隨後小幅震盪走跌，但仍穩守4,300美元關卡。8月以來金價已累計上漲逾7%，一舉擺脫7月長時間徘徊4,000美元附近的整理格局，主要受到美國就業數據轉弱、市場降息預期升溫及美元走弱支撐。

美國日前公布7月非農就業數字大減、遠低於預期，推升市場降息預期。FedWatch顯示，市場預估9月升息1碼機率已由7月底63.4%降至54.8%，美元指數也從7月底約101回落至99.7附近，降低持有不孳息黃金的機會成本，成為近期金價反彈的重要推力。

國際機構對黃金後市也轉趨樂觀。瑞銀（UBS）指出，隨著市場對Fed進一步緊縮的信心減弱、美元強勢動能消退，加上央行購金及投資組合多元化需求支撐，預估2027年6月金價可望升至每英兩5,200美元。摩根大通也預期，金價2026年第4季有望突破5,000美元，之後仍有進一步上漲空間。

展望後市，4,300美元能否站穩將成為短線重要觀察指標，市場焦點仍集中在美國通膨、就業數據及Fed政策動向。若升息預期持續降溫、美元維持弱勢，加上全球央行購金需求支撐，將有利黃金延續反彈；反之，若Fed再度釋出鷹派訊號，金價短線仍可能面臨高檔震盪。