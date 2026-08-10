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國銀海外布局轉向全球供應鏈 銀行業：融入當地市場成關鍵

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

全球供應鏈重組下，國銀海外布局從過去聚焦新南向，逐步擴大至美國、日本、印度及澳洲，海外獲利版圖也跟著改變。銀行高層分析，隨著半導體、高科技及製造業供應鏈全球移動，國銀海外策略已從「跟著台商走」，進一步走向「全球供應鏈」，美國、日本、新加坡等市場重要性持續提升。

據金管會統計，今年上半年國銀海外分行賺377.3億元、年增7.7%，顯示海外業務持續成長。而以今年第1季來看，美國獲利32.6億元、年增11.8億元，年增率為56.73%，增額居全市場之冠；日本則受惠放款動能升溫，第1季獲利16.7億元，續創歷年同期新高。新加坡第1季獲利也達34.2億元，年增6.3億元，年增率22.58%，成為國銀亞洲區域布局的重要樞紐。

銀行高層指出，國銀海外布局向來跟著台商腳步，但近年台商投資版圖明顯擴大。美國受惠半導體及高科技供應鏈赴美投資，日本則有半導體產業及台日經貿商機；印度具備製造業移轉及高成長市場優勢，東南亞仍坐擁製造基地及人口紅利；澳洲金融市場成熟，國際聯貸、企業融資及專案融資市場活絡，各市場發展機會不同，也讓國銀全球布局更加多元。

銀行高層認為，國銀海外布局下一步不能只停留在服務台商，隨著據點逐漸成熟，還要拓展當地企業、跨國法人及金融機構客群，並參與國際聯貸、企業融資及專案融資，才能擴大獲利來源。隨著供應鏈布局日益全球化，國銀海外競爭下一步不只是「插旗」，能否真正融入當地市場、建立穩定獲利模式，將成為海外布局能否發揮效益的關鍵。

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