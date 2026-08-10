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元大金股價重新站回5日線 TCFD報告書連四年獲BSI最高等級認證

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）今早股價重新站回5日線，三大法人近5個交易日買超7,068張。開盤後1個半小時最高價來到68.9元。

元大金控響應2050淨零排放目標，深化氣候與自然相關風險管理，2025年《氣候暨自然相關財務揭露報告書》（TCFD），連續四年獲英國標準協會(BSI)符合性查核「Level 5+(Excellence)」最高等級認證，全面接軌IFRS永續揭露準則第S2號「氣候相關揭露」指標，展現元大金控對於資訊揭露的透明度與完整性。

　為落實低碳轉型，元大金控積極導入ISO管理系統、建置智慧能源監控機制、採購綠電等多項措施，提升能源使用效率及降低營運碳排量。2025年溫室氣體排放量，已較基準年2020年減少近3成，提前達成SBT階段性目標；整合旗下五大子公司共同推展永續金融商品與服務，相關業務規模已突破新台幣1.97兆元，持續擴大永續金融影響力，元大金控在協助企業營運成長的同時，具體實踐低碳承諾。

　身為金管會「永續金融先行者聯盟」成員，元大金控主責「培力與證照工作群」，偕同產官研推動永續專業認證，截至今(115)年上半年，全台已有逾6萬人取得永續金融基礎能力證照，元大金控全集團取照率達35%，平均每3位同仁就有1位取得證照，彰顯元大金控集團對永續金融專業能力養成的重視與成果。

元大金控推出多項優於法規的福利措施，重視員工健康福祉提供每年一次健康檢查；支持人才成家與健康生育，提供70日支薪產假、8日支薪產檢假與10日支薪陪產檢及陪產假，並建立彈性育嬰留職停薪薪資補助機制，支持員工在不同人生階段兼顧家庭照顧與職涯發展，提升工作與生活平衡。

元大金

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