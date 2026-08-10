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AI狂潮也怕高利率 低利率是支撐AI資本支出的關鍵

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

AI產業持續掀起全球投資熱潮，但龐大的資本支出需求，也讓利率環境成為左右AI產業發展的重要變數。富邦投信研究部主管高晧欣指出，AI產業需要投入大量資本支出（capex），從資料中心、伺服器到晶片設備，均仰賴企業持續擴大投資，因此AI產業對低利率環境具有高度依賴性。

高晧欣日前在北威論壇時表示，當市場利率明顯走高，企業融資成本將同步增加，進而影響AI產業資本支出的擴張速度。尤其當美國10年期公債殖利率升至4.5%甚至4.7%時，市場就會高度緊張，原因在於高利率不僅推升企業資金成本，也可能壓縮未來投資報酬率，讓市場重新評估AI產業高估值的合理性。

台灣債市近期也反映類似壓力。上周10年期公債標售最高得標利率升至1.969%，創2008年10月以來新高，較前次同年期標售利率大幅上揚17.9個基本點，距離2%關卡僅一步之遙。市場認為，AI經濟熱潮帶動景氣之際，通膨是否重新升溫，以及未來利率走勢，已成為債市與股市共同關注的焦點。

展望2026年利率走勢，高晧欣認為，市場目前對Fed升息預期相當敏感，但全年更可能呈現「不升不降」，或最多在9月升息一次的格局。她指出，即使Fed尚未實際升息，市場也可能提前將升息預期「price in」，推動實質利率走高，進一步增加AI企業的資金壓力。

至於聯準會主席Kevin Walsh的政策風格，高晧欣認為，從近期談話觀察，Walsh立場仍偏鴿派，7月也已淡化9月「必須升息」的市場預期。因此，在AI投資熱潮仍未降溫下，未來利率能否維持相對穩定，將是支撐AI產業持續擴大資本支出的重要關鍵。

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