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台北股匯雙升 留意本周重要經濟指標牽動市場
進入8月，雖然外資仍有股利匯出，但整體賣超相較7月趨緩。今早台北股匯雙升，新台幣匯價以32.26開盤，小升2.8分。
台股今早開高走高，盤中重新站回「4萬5」，華邦電（2344）、台達電（2308）等AI權值股亮燈漲停。
上周台股連續反彈，一舉衝過季線，中間或有震盪，但是都守穩44,000點，過去七月因為高槓桿引起的恐慌殺盤已經過去，而比較台股與國際股市，可以看出台股韌性。
匯銀分析，留意本周美國重要經濟指標公布，對市場利率和股市的影響，包括8/12美國7月CPI。8/13美國7月PPI。8/14 美國8月密大消費者信心等。
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