緊盯四貸同堂…券商拉高擔保維持預警線 低於150%就發出警示通知

台股四貸同堂信用過度擴張風險引發關注，金管會除約談銀行業者，最近也頻頻電話關切幾家業務量大的券商，在金管會「密切關注」下，券商紛紛拉高整戶擔保維持率預警線，以前低於140%才會對客戶發出警示通知，現在低於150%就會通知。

近期也有券商對於風險相對高的幾支槓桿型ETF，「不鼓勵」客戶做信用交易，也有一家券商乾脆把部分槓桿ETF的信用交易全鎖起來，不給客戶做了。

金管會近來積極關注四貸同堂議題，除銀行局約談多家銀行了解風控、全面要求銀行提報投資股票等金融商品周轉金貸款數字外，證期局也抽樣打電話關切券商承作信用交易業務情況及風控作法，且優先鎖定信用交易量大及負債比高的券商。

知情官員表示，投資人的整戶擔保維持率低於130%，券商就會通知客戶追繳擔保品，投資人必須在接到通知日起兩天內補繳，如果沒有補繳，券商就可以按規定做斷頭，處分擔保品。

知情人士說，以往在「承平時期」，維持率只要低於140%，但還在130%以上時，券商會透過電郵、手機簡訊等方式，提醒客戶注意130%的追繳線，以免措手不及。但近來在金管會關注下，有券商在收到證期局來電關切風控措施時，主動說明當整戶維持率低於150%，就會採取行動，通知客戶要注意了。

也有券商採更嚴格作法，一家大型券商高層說，「以前低於140%，我們會通知客戶，現在低於155%就會提醒客戶注意了。」

知情人士表示，投資人帳戶裡可能有多支股票，整戶擔保維持率是看整個帳戶，不只看單一個股，雖然有一支股票大跌，但其他持股只要有足夠的價值，整戶擔保維持率未必會跌破追繳線，如果有多檔同步下跌，才可能面臨斷頭壓力，主管機關是以整戶擔保維持率，來觀察投資人的整體槓桿風險。

整戶擔保維持率是券商衡量投資人信用交易帳戶風險的重要指標，主要用來判斷帳戶內擔保品市值，是否足以支應融資、融券等債務。維持率愈高，代表擔保能力愈充足；若因股價下跌使整戶擔保維持率低於標準，券商會通知投資人補繳差額。未在期限內補足，券商可進一步處分擔保品，也就是市場俗稱的「斷頭」。