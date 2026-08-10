快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

緊盯四貸同堂…券商拉高擔保維持預警線 低於150%就發出警示通知

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導
台股四貸同堂信用過度擴張風險引發關注，金管會除約談銀行業者，最近也頻頻電話關切幾家業務量大的券商，在金管會「密切關注」下，券商紛紛拉高整戶擔保維持率預警線，以前低於140%才會對客戶發出警示通知，現在低於150%就會通知。示意圖。 記者鄭超文／攝影
台股四貸同堂信用過度擴張風險引發關注，金管會除約談銀行業者，最近也頻頻電話關切幾家業務量大的券商，在金管會「密切關注」下，券商紛紛拉高整戶擔保維持率預警線，以前低於140%才會對客戶發出警示通知，現在低於150%就會通知。示意圖。 記者鄭超文／攝影

台股四貸同堂信用過度擴張風險引發關注，金管會除約談銀行業者，最近也頻頻電話關切幾家業務量大的券商，在金管會「密切關注」下，券商紛紛拉高整戶擔保維持率預警線，以前低於140%才會對客戶發出警示通知，現在低於150%就會通知。

近期也有券商對於風險相對高的幾支槓桿型ETF，「不鼓勵」客戶做信用交易，也有一家券商乾脆把部分槓桿ETF的信用交易全鎖起來，不給客戶做了。

金管會近來積極關注四貸同堂議題，除銀行局約談多家銀行了解風控、全面要求銀行提報投資股票等金融商品周轉金貸款數字外，證期局也抽樣打電話關切券商承作信用交易業務情況及風控作法，且優先鎖定信用交易量大及負債比高的券商。

知情官員表示，投資人的整戶擔保維持率低於130%，券商就會通知客戶追繳擔保品，投資人必須在接到通知日起兩天內補繳，如果沒有補繳，券商就可以按規定做斷頭，處分擔保品。

知情人士說，以往在「承平時期」，維持率只要低於140%，但還在130%以上時，券商會透過電郵、手機簡訊等方式，提醒客戶注意130%的追繳線，以免措手不及。但近來在金管會關注下，有券商在收到證期局來電關切風控措施時，主動說明當整戶維持率低於150%，就會採取行動，通知客戶要注意了。

也有券商採更嚴格作法，一家大型券商高層說，「以前低於140%，我們會通知客戶，現在低於155%就會提醒客戶注意了。」

知情人士表示，投資人帳戶裡可能有多支股票，整戶擔保維持率是看整個帳戶，不只看單一個股，雖然有一支股票大跌，但其他持股只要有足夠的價值，整戶擔保維持率未必會跌破追繳線，如果有多檔同步下跌，才可能面臨斷頭壓力，主管機關是以整戶擔保維持率，來觀察投資人的整體槓桿風險。

整戶擔保維持率是券商衡量投資人信用交易帳戶風險的重要指標，主要用來判斷帳戶內擔保品市值，是否足以支應融資、融券等債務。維持率愈高，代表擔保能力愈充足；若因股價下跌使整戶擔保維持率低於標準，券商會通知投資人補繳差額。未在期限內補足，券商可進一步處分擔保品，也就是市場俗稱的「斷頭」。

延伸閱讀

券商 槓桿 金管會

延伸閱讀

正二ETF也要分散？網笑沒意義 曝真正降低風險方法

從少年股神到少年負翁：四貸同堂下 誰為槓桿付代價？

市場對通膨疑慮升溫 10年期公債利率衝1.969%

散戶強彈狂衝追高！陳嘉偉買「反1」00632R大舉建立空單 警告：0050恐難解套

相關新聞

國票金高管遭質疑薪水過高 股東一銀：要求進行檢討

針對近期外界關注國票金控高階主管薪酬議題，第一銀行今天發表聲明指出，一銀身為投資股東，已促請推舉之國票金控董事，透過董事會針對該金控及其子公司之薪酬結構進行合理性檢討。期國票金控持續精進公司治理，以保障股東之權益。

金融服務要「陪一輩子」！彭金隆首倡全齡金融 信託角色大轉型

台灣邁入超高齡社會，金融服務也要從「高齡」走向「全齡」。金管會主委彭金隆10日表示，金管會開始倡議「全齡金融」，要建構服務全年齡層、終生性的金融服務，而信託將是協助高齡社會轉型、解決社會問題最關鍵的服務之一。

副董年薪千萬惹議！第一銀開第一槍 要國票金檢討薪酬

國票金（2889）副董事長高薪爭議延燒，第一銀行10日首度公開表態，表示身為國票金投資股東，已要求一銀法人董事透過國票金董事會，檢討國票金及旗下子公司薪酬結構合理性。

兆豐金控9月14日舉辦國際論壇聚焦混合金融 探究淨零轉型關鍵資金解方

為積極響應金管會永續金融政策，並加速推進台灣邁向2050淨零轉型目標，兆豐金控（2886）積極搭建跨界對話平台，將於9月14日在政大公企中心舉辦「永續轉型的新資金模式：混合金融的實務與機會」國際論壇。本次盛會將匯聚國際頂尖專家與國內產官學界代表，共同探討永續轉型資金的創新解方。

凱基人壽發布新住民金融防詐調查 45%自己或親友曾遭詐騙

新住民人口持續成長，協助其跨越文化及資訊落差、安心取得金融服務，成為台灣社會永續的重要課題。凱基人壽長期推動新住民金融平權服務，除領先業界開辦「金融保險與防詐教育」課程，並率保險業之先，攜手新住民家庭成長協會辦理「新住民金融保險與防詐認知調查」，了解新住民對於金融保險服務的需求，進而優化新住民金融友善服務行動。調查結果發現，45%受訪者表示自己或親友曾遭遇詐騙，其中來台逾21年者的比例更超過五成，表示金融防詐教育需求不因在台時間增加而降低，顯見打造友善金融環境的重要性。

金價突破整理區間 4,300美元成短線多空關鍵

國際金價延續強勢走勢，10日現貨黃金盤中最高觸及每英兩4,347.07美元，隨後小幅震盪走跌，但仍穩守4,300美元關卡。8月以來金價已累計上漲逾7%，一舉擺脫7月長時間徘徊4,000美元附近的整理格局，主要受到美國就業數據轉弱、市場降息預期升溫及美元走弱支撐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。