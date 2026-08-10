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台新新光金辦淨零論壇

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光淨零高峰論壇8月7日舉辦，聚焦永續成效時代，由左至右分別為中華民國無任所大使簡又新、國發會主委葉俊顯、台新新光金總經理林維俊、環境部部長彭啟明、商周集團執行長郭奕伶。台新新光金／提供
台新新光淨零高峰論壇8月7日舉辦，聚焦永續成效時代，由左至右分別為中華民國無任所大使簡又新、國發會主委葉俊顯、台新新光金總經理林維俊、環境部部長彭啟明、商周集團執行長郭奕伶。台新新光金／提供

台新新光金（2887）偕同中華民國工商協進會、台新銀行、新光人壽、台新證券及台新投信於8月7日共同舉辦「2026台新新光淨零高峰論壇」，由國發會主委葉俊顯、環境部部長彭啟明及台新新光金總經理林維俊親自出席，從國家永續政策到企業分享永續成效時代的新策略，論壇合計超過2,500位企業董監事及中高階主管參與。

葉俊顯開場時說明，淨零轉型是台灣與全球的共同目標，也是為下個世代承擔的共同責任。彭啟明則分享台灣碳定價制度正從「收費時代」邁向「市場機制時代」，未來將由碳費、自主減量計畫、總量管制排放交易制度、自願減量與國際合作共同支撐國家減量目標。中華民國無任所大使簡又新指出，全球永續已從「揭露與承諾」進入「轉型能力與競爭力」，台灣企業淨零轉型將開始進入真正考驗。

林維俊致詞時表示，台新新光淨零論壇今年邁入第五年，這五年間與產官學界共同見證永續推動從倡議到落地實踐。展望未來，台新新光金將持續以「認真、創新、永續」的企業精神，擴大影響力，攜手政府與社會各界，共同推進「淨零台灣、韌性家園」的願景。

上銀科技（2049）總經理暨永續長蔡惠卿於開場分享中，五大構面「人、機、料、法、環」系統化的闡述上銀淨零轉型減碳實踐路徑。強茂（2481）集團總裁方敏宗指出，強茂以「工業之米」功率半導體為基礎，成為能源轉換時代的「效率心臟」，聚焦 AI 生態系、車用與高效能電源應用，將永續治理轉化為長期競爭力。

宏碁（2353）永續長劉靜靜分享宏碁以「永續驅動成長新未來」為題的核心理念，並秉持Earthion企業使命攜手供應鏈落實循環經濟，創造長期且具體的商業價值。金寶（2312）集團董事長許介立則強調治理是起點、成效是關鍵，但唯有智慧製造、能源效率、治理升級與供應鏈共好四股力量真正落地，才是永續的本質。

近年來，台新新光金永續發展成果非凡，甫三連霸標普全球的2026年標普全球永續年鑑銀行產業別全球Top 1%，是全球首家銀行產業別獲此卓越成就的金融機構，更連續八年入選道瓊領先指數（DJBIC）世界及新興市場指數雙榜，顯示台新新光金認真推動永續的成果被世界看見與肯定。

淨零 台新 彭啟明 新光人壽

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