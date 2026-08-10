參展高齡健康產業博覽會 玉山打造樂齡金融生態

因應退休需求從單一金融商品走向全方位生活服務，玉山金控（2884）整合玉山銀行、玉山證券及玉山投信產品與服務，從金融知識、退休資產配置到樂齡生活服務，陪伴民眾建立兼顧財務安全與生活品質的退休人生。今年玉山以「樂活時光，穩健漫遊」為主題參與2026高齡健康產業博覽會，展現高齡金融布局成果。

在退休資產規劃方面，玉山證券推出全新「股息再投資」服務，透過「投什麼自由選、投多少自己定、進場價精準控」三大特色，提供上千檔台股個股與ETF選擇，再投資比率可彈性設定25%至100%，共四種級距，更獨家支援自訂委託價格，協助投資人兼顧現金流需求與長期資產累積。

統計至今年6月底，61歲以上顧客使用台股e指存相較2021年成長171%，顯示熟齡族群對紀律投資及資產配置需求持續提升。玉山投信則以「成長、收益、全球布局」三大方向，展出多元投資方案，協助民眾依不同人生階段與退休需求，建立適合自己的資產配置。

玉山銀行與台北市立聯合醫院合作推動「金融處方箋」，整合防詐宣導、帳戶安全管理及信託規劃等服務，期盼透過跨域合作，協助民眾兼顧健康與財務安全，建構更完善的退休支持體系。此次展覽特別攜手雄獅旅遊打造樂齡專區，提供高齡友善的旅遊行程與專屬優惠。展出期間亦規劃健康與安養信託等系列講座，引導民眾以輕鬆易懂的方式掌握退休規劃重點。

在金融知識推廣方面，玉山銀行持續透過Money Life講座、短影音及《玉山學堂》Podcast等多元管道深耕全齡金融知識；截至目前，講座累積參與已突破百萬人次，短影音觀看次數更高達785萬次。為落實金融友善的陪伴關懷，玉山銀行善用「聲音播報」無閱讀負擔的優勢，打造《玉山學堂》Podcast 與「信託聲活館」，將複雜的信託與傳承知識轉為生活化情境，讓民眾透過聆聽即可輕鬆掌握子女教育、退休安養及資產傳承等人生各階段的規劃關鍵。

未來，玉山金控將持續整合銀行、證券、投信及跨域夥伴資源，深化樂齡金融生態，讓金融服務從資產管理延伸至健康、生活與傳承，成為顧客人生下半場最值得信賴的夥伴。