金控海外銀彈大搬風！曝險半年暴增1.75兆 近九成流向放款

金控海外「銀彈」加速轉向放款。據金管會統計，6月底14家金控海外總曝險達31.48兆元新高，上半年暴增近1.75兆元、寫同期最大量，其中近九成增量來自放款，顯示企業授信已成海外擴張最大推手。

金控海外曝險包括投資淨額、放款淨額及存放與拆放同業三大項。截至6月底，投資淨額22.82兆元、占72.5%，仍是最大宗；放款淨額6.83兆元、占21.7%，拆存約1.83兆元、占5.8%。

若從上半年新增動能來看，放款一枝獨秀。放款淨額大增1兆5,430億元，占整體曝險增量88%；投資淨額僅增加2,772億元，拆存反而減少714億元，呈現「放款進、投資增、拆存退」格局。

換言之，金控海外資產基本盤仍由投資撐起，但今年新增動能已明顯轉向企業授信，形成「投資撐規模、放款拚成長」的新結構。

前十大曝險國，美國以11.16兆元曝險穩居第一，占整體海外逾三分之一；大陸2.02兆元居次，日本1.65兆元排名第三。其後依序為澳洲、法國、英國、南韓、香港、加拿大及阿聯，排名與首季大致相當。

其中，日本最能反映這波授信擴張趨勢。上半年對日曝險增加3,667億元，其中放款大增3,741億元，拆存卻減少1,113億元，顯示資金運用重心正由低收益的同業拆放，轉向企業授信。

銀行主管指出，台積電熊本設廠帶動供應鏈進駐，建廠及營運資金需求升溫，加上日圓拆存收益偏低，推升銀行提高企業授信配置。

金控海外曝險創高，反映上半年海外企業融資需求升溫。隨台商供應鏈持續移轉，金控海外布局也正從金融資產配置，進一步延伸到企業金融與供應鏈商機。