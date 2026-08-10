參展高齡健康產業博覽會 國泰讓退休理財變有趣

迎接超高齡社會，國泰金控（2882）攜手五大子公司於7日至9日參加「第三屆高齡健康產業博覽會」，今年以寓教於樂的「國泰遊樂場」為主題，並首度規劃沙龍講座，搭配健康操及好禮，將健康管理、交通安全、安養信託及退休理財等嚴肅議題，轉化成貼近日常生活的趣味體驗，讓民眾走進「國泰遊樂場」邊玩、邊學，提早準備更健康、安心且有選擇的第二人生。

國泰人壽長期關注「健康老化」議題，推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」，首創「退化醫療帳戶」，輕度失智即理賠，並涵蓋眼睛、脊椎、關節、心臟等老化相關醫療支出；國壽旗下「FitBack健康吧」平台使用人數正式突破200萬，今年新增骨質疏鬆自我檢測任務，協助及早掌握自身健康狀況，至今也已超過6萬人次使用。

國泰世華銀行長期推展「安養信託」，透過銀行專業管理信託財產，可依需求支付生活、醫療、養護及看護等費用，也有助降低遭詐騙或財產被不當挪用的風險。今年展區也導入國泰智能助理「阿發」，協助民眾快速了解需求，再由現場專業人員提供諮詢。國泰世華銀行致力於發展多元的信託產品，截至2026年第2季，累積受益人數已逾4.6萬人。

國泰產險推出「交通風險地圖專區」，讓民眾提前掌握路途中交通事故熱點，服務上線近半年，已累積超過上萬次瀏覽。在生活保障方面，國泰產險推出保險年齡於65歲至85歲皆可投保的「新世紀長青」銀髮保險，以及全台首創的「個人電動行動輔具綜合保險」，為使用電動輪椅或電動代步車的高齡族群，提供更完整的外出保障。

國泰證券自2017年推出定期定額服務，以低門檻、高彈性及智慧化設計，協助投資人建立長期投資習慣，2021年至2025年間，61歲以上用戶參與率成長二倍；國泰投信透過旗下二檔熱門產品（00878、00400A），推廣「主被動並進」的雙核心配置法，有機會掌握超額報酬的同時，也有望兼顧收益。