快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

虛幣實名轉帳…業者準備好了 預計9月完成境內交易所系統串接

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
金管會預告將實施虛擬資產服務商（VASP）轉帳規則（Travel Rule，交易實名制），VASP公會理事長鄭光泰透露，預計9月可完成境內交易所之間的系統串接，10月迎接監理新時代，一舉提升反洗錢與防詐防禦等級。示意圖。美聯社
金管會預告將實施虛擬資產服務商（VASP）轉帳規則（Travel Rule，交易實名制），VASP公會理事長鄭光泰透露，預計9月可完成境內交易所之間的系統串接，10月迎接監理新時代，一舉提升反洗錢與防詐防禦等級。示意圖。美聯社

金管會預告將實施虛擬資產服務商（VASP）轉帳規則（Travel Rule，交易實名制），VASP公會理事長鄭光泰透露，預計9月可完成境內交易所之間的系統串接，10月迎接監理新時代，一舉提升反洗錢與防詐防禦等級。

Travel Rule源自國際防制洗錢組織（FATF）規範，要求VASP業者在特定金額以上的轉帳交易中，須同步傳遞交易雙方身分資訊，降低匿名交易遭利用於洗錢、詐騙或資恐活動的風險。

鄭光泰指出，過去國內並沒有Travel Rule資訊交換系統，各交易所必須先共同制定資料交換格式與技術規格，包括使用者需提供哪些資訊、交易平台如何辨識及交換資料等，以利不同機構交換資訊，目前規格書已討論完成，各家交易所工程團隊正以相同規格同步進行串接，預估9月即可完成境內交易所系統整合。

MaiCoin集團表示，將依主管機關規畫時程完成導入，全力配合相關監理要求；HOYA BIT創辦人彭云嫻則表示，目前包括KYC（認識你的客戶）、客戶資料管理、交易監控、風險控管及轉帳資訊留存等法遵制度皆已有基礎，後續將依公告內容完成系統調整及法遵驗證。

彭云嫻分析，Travel Rule上路後，除可提升虛擬資產市場防制洗錢能力外，也有助建立市場信任機制，並加速台灣與日本、韓國、歐盟及美國等已實施Travel Rule的市場接軌，未來與國際合規VASP合作的基礎，也將更加完整，邁向更健康的市場環境。

至於外界擔心使用流程是否因此變得複雜，彭云嫻指出，多數情況下，一般使用者操作不會有太大改變，Travel Rule主要增加的是交易所之間的資訊交換機制，僅在跨平台轉帳或達3萬元時，需要補充部分身分資訊，未來業者也將透過系統自動化降低對用戶體驗的影響。

鄭光泰認為，隨著更多一般民眾進入虛擬資產市場，建立完善的身分驗證與資訊交換制度，將有助於降低詐騙及洗錢風險，也能提升圈外民眾對虛擬資產交易的信任度。

洗錢 實名制 金管會

延伸閱讀

戰鬥陀螺成網購詐騙誘餌 數產署揭假賣貨便手法

以AI對抗AI…北富銀攜手七銀行完成聯合學習 警示帳戶精確率提升兩倍

整理包／ EZ WAY 怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

大陸人行挺香港當黃金交易中心

相關新聞

國票金高管遭質疑薪水過高 股東一銀：要求進行檢討

針對近期外界關注國票金控高階主管薪酬議題，第一銀行今天發表聲明指出，一銀身為投資股東，已促請推舉之國票金控董事，透過董事會針對該金控及其子公司之薪酬結構進行合理性檢討。期國票金控持續精進公司治理，以保障股東之權益。

金融服務要「陪一輩子」！彭金隆首倡全齡金融 信託角色大轉型

台灣邁入超高齡社會，金融服務也要從「高齡」走向「全齡」。金管會主委彭金隆10日表示，金管會開始倡議「全齡金融」，要建構服務全年齡層、終生性的金融服務，而信託將是協助高齡社會轉型、解決社會問題最關鍵的服務之一。

副董年薪千萬惹議！第一銀開第一槍 要國票金檢討薪酬

國票金（2889）副董事長高薪爭議延燒，第一銀行10日首度公開表態，表示身為國票金投資股東，已要求一銀法人董事透過國票金董事會，檢討國票金及旗下子公司薪酬結構合理性。

兆豐金控9月14日舉辦國際論壇聚焦混合金融 探究淨零轉型關鍵資金解方

為積極響應金管會永續金融政策，並加速推進台灣邁向2050淨零轉型目標，兆豐金控（2886）積極搭建跨界對話平台，將於9月14日在政大公企中心舉辦「永續轉型的新資金模式：混合金融的實務與機會」國際論壇。本次盛會將匯聚國際頂尖專家與國內產官學界代表，共同探討永續轉型資金的創新解方。

凱基人壽發布新住民金融防詐調查 45%自己或親友曾遭詐騙

新住民人口持續成長，協助其跨越文化及資訊落差、安心取得金融服務，成為台灣社會永續的重要課題。凱基人壽長期推動新住民金融平權服務，除領先業界開辦「金融保險與防詐教育」課程，並率保險業之先，攜手新住民家庭成長協會辦理「新住民金融保險與防詐認知調查」，了解新住民對於金融保險服務的需求，進而優化新住民金融友善服務行動。調查結果發現，45%受訪者表示自己或親友曾遭遇詐騙，其中來台逾21年者的比例更超過五成，表示金融防詐教育需求不因在台時間增加而降低，顯見打造友善金融環境的重要性。

金價突破整理區間 4,300美元成短線多空關鍵

國際金價延續強勢走勢，10日現貨黃金盤中最高觸及每英兩4,347.07美元，隨後小幅震盪走跌，但仍穩守4,300美元關卡。8月以來金價已累計上漲逾7%，一舉擺脫7月長時間徘徊4,000美元附近的整理格局，主要受到美國就業數據轉弱、市場降息預期升溫及美元走弱支撐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。