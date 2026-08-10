虛幣實名轉帳…業者準備好了 預計9月完成境內交易所系統串接

金管會預告將實施虛擬資產服務商（VASP）轉帳規則（Travel Rule，交易實名制），VASP公會理事長鄭光泰透露，預計9月可完成境內交易所之間的系統串接，10月迎接監理新時代，一舉提升反洗錢與防詐防禦等級。

Travel Rule源自國際防制洗錢組織（FATF）規範，要求VASP業者在特定金額以上的轉帳交易中，須同步傳遞交易雙方身分資訊，降低匿名交易遭利用於洗錢、詐騙或資恐活動的風險。

鄭光泰指出，過去國內並沒有Travel Rule資訊交換系統，各交易所必須先共同制定資料交換格式與技術規格，包括使用者需提供哪些資訊、交易平台如何辨識及交換資料等，以利不同機構交換資訊，目前規格書已討論完成，各家交易所工程團隊正以相同規格同步進行串接，預估9月即可完成境內交易所系統整合。

MaiCoin集團表示，將依主管機關規畫時程完成導入，全力配合相關監理要求；HOYA BIT創辦人彭云嫻則表示，目前包括KYC（認識你的客戶）、客戶資料管理、交易監控、風險控管及轉帳資訊留存等法遵制度皆已有基礎，後續將依公告內容完成系統調整及法遵驗證。

彭云嫻分析，Travel Rule上路後，除可提升虛擬資產市場防制洗錢能力外，也有助建立市場信任機制，並加速台灣與日本、韓國、歐盟及美國等已實施Travel Rule的市場接軌，未來與國際合規VASP合作的基礎，也將更加完整，邁向更健康的市場環境。

至於外界擔心使用流程是否因此變得複雜，彭云嫻指出，多數情況下，一般使用者操作不會有太大改變，Travel Rule主要增加的是交易所之間的資訊交換機制，僅在跨平台轉帳或達3萬元時，需要補充部分身分資訊，未來業者也將透過系統自動化降低對用戶體驗的影響。

鄭光泰認為，隨著更多一般民眾進入虛擬資產市場，建立完善的身分驗證與資訊交換制度，將有助於降低詐騙及洗錢風險，也能提升圈外民眾對虛擬資產交易的信任度。