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飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金控帳上投資第2季大翻身。路透
金控帳上投資第2季大翻身。路透

金控帳上投資第2季大翻身。據金管會統計，6月底14家金控未實現收益衝上9,409億元，寫史上新高；單季暴增逾9,300億元（或141倍）飆天量，逾八成來自國內投資，台股成最大功臣，有助推升金控淨值，也替明年配息增添底氣。

金融圈指出，帳上評價利益回升對配息有雙重效果：若投資利益進入損益，可累積保留盈餘、增加配息銀彈。

即使尚未實現，評價回升也可縮小其他權益減項，降低特別盈餘公積提列壓力，等於鬆開部分配息限制。

今年金控投資收益宛如坐雲霄飛車。首季受美伊戰事、全球股債震盪衝擊，未實現收益從去年底3,040億元驟減至66.67億元；第2季卻一口氣反攻至9,409億元，改寫歷史新高。

拆解第2季9,343億元增量，最大功臣是台股。台股第2季單季狂漲45.5%，推升6月底金控國內投資未實現收益至1兆1,735億元，首度突破兆元，單季增加7,768億元、近兩倍，總額與增額同步創高。

海外投資也明顯「止血」。6月底海外未實現損失降至2,326億元，單季損失收斂1,575億元、約四成，收斂金額寫近兩年單季最大。

換言之，第2季9,343億元帳上收益增量中，國內投資就貢獻7,768億元、占逾八成，凸顯這波大回血，是由台股一肩挑。

前十大海外投資市場中，六個虧損市場的損失均收斂。其中美國由虧損2,223億元縮至1,388億元，單季改善835億元最多；日本、南韓及阿聯續呈獲利，香港則由虧轉盈。

金控主管指出，第2季美伊衝突升高通膨疑慮，美債殖利率維持高檔、壓抑債券評價，但壽險持有的多數美債仍以攤銷後成本（AC）衡量，加上美股反彈彌補部分損失，使海外未實現虧損明顯收斂。

金管會公布最新金控曝險統計。截至6月底14家金控國內曝險53.1兆元、海外31.5兆元，合計84.6兆元、季增3.8%；曝險涵蓋拆存、放款與投資三大項。

其中，除了投資評價大回血，海外放款也同步升溫。6月底海外放款淨額攀升到6.8兆元新高，上半年暴增1.54兆元、寫史上同期最大，若動能延續，第3季有望突破7兆元。

上半年新增海外放款前三大市場依序為日本、泰國及美國，分別增加3,741億元、2,816億元及2,722億元，其中日本躍居最大增量市場，反映供應鏈移轉帶動的企業授信商機升溫。

展望下半年，金融圈認為，若台、美股市維持高檔，有助支撐金控淨值與資本水位，並為明年配息增添底氣；但第2季帳上收益增量逾八成來自國內投資，若台股轉弱，龐大未實現利益也可能快速回吐。

金控 配息 淨值

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