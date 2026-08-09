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惠譽授予凱基證券無擔保次順位普通公司債 A+(EXP)(twn)的預期評等

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司授予凱基證券股份有限公司（AA-（twn）/ 穩定，凱基證券) 擬發行的無擔保次順位普通公司債「A+（EXP）（twn）」的預期評等。該債券發行存續期間將為十年，其募集資金將用於充實資本與強化財務結構。此債券的最終評等取決於收到的最終文件與已收到資訊的一致性。

凱基證券是台灣第二大綜合證券公司。凱基證券的業務包括經紀、財富管理、自營交易、債券、衍生性商品和投資銀行，凱基證券是凱基金融控股股份有限公司(凱基金控)的全資子公司。

惠譽表示，凱基證券發行的新台幣無擔保次順位普通公司債評等較發行人的國內長期評等低一級，反映其相對於無擔保主順位債券更高的損失風險。由於該債券沒有吸收虧損和股權轉換的特性，因此惠譽並未針對評等採取額外的下調。

惠譽根據Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria與Corporate Recovery Ratings and Instrument Ratings Criteria 評估此債券，與其他亞太地區證券公司債券的評估方法一致。

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