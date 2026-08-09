通膨風險可控 投資回歸企業獲利

美國聯準會這次維持政策利率不變，但會議中仍有三位官員主張升息，市場對後續政策方向再度出現討論。「鉅亨買基金」表示，真正值得留意的是，債券殖利率與企業融資成本早已率先攀升，金融環境實際上已比政策利率更早收緊。此外，除了能源價格波動，租金與薪資並未同步加速，代表通膨尚未擴散至核心服務價格，整體通膨風險仍屬可控。面對短期政策雜音，投資仍應回歸企業獲利與產業趨勢，把握市場修正帶來的長線布局機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，自6月聯準會會議以來，美國10年期公債殖利率由4.49%升至4.68%，30年期公債殖利率更升至5.20%，投資級及非投資等級公司債殖利率也同步上揚，代表市場已提前反映較緊縮的金融環境。當市場利率及企業資金成本上升，便已達到部分抑制的效果，也降低聯準會立即升息的必要性，因此觀察市場利率變化，比單純關注政策利率更具參考價值。

此外，「通膨是否持續升溫，不能只看油價，更應觀察租金與薪資等核心指標。」張榮仁指出，Zillow房租指數年增率已由2022年高峰逾15%回落至約2%，美國平均時薪年增率近年則維持約3%至4%，並未隨能源價格再次加速，顯示住房與薪資壓力尚未擴散至整體服務通膨，核心物價仍維持相對穩定，整體通膨重新全面升溫的風險仍屬有限。

根據鉅亨買基金統計，回顧1971年至今歷史資料，真正左右美股後續表現的關鍵並非利率升降，而是經濟是否陷入衰退。在未發生衰退的情況下，即使利率處於上行區間，標普500指數未來一年平均仍有約11.7%的報酬；利率下行及維持不變期間，平均報酬更達18.3%及19.7%。歷史經驗顯示，企業獲利與景氣循環的重要性，遠高於短期利率變化本身。

張榮仁認為，目前全球AI投資循環並未改變，企業持續擴大資本支出，雲端運算、高效能運算及半導體等需求仍維持成長，近期市場修正反而提供重新布局機會。建議投資人可聚焦具長期競爭力的「一軍市場」，包括台股基金、美股基金及全球科技基金，以分批、定期定額等紀律投資方式持續累積部位，避免因短期市場波動而錯失長期成長契機。

張榮仁表示，市場每天都會出現新的利率、通膨或政策消息，但真正能創造長期投資報酬的，仍是企業獲利持續成長與產業趨勢帶來的價值。與其反覆猜測聯準會下一步，不如把握市場震盪期間，持續布局AI等長期成長主題，透過紀律投資降低進場時點風險，讓時間與複利成為累積資產的重要助力。