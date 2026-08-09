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金控第2季海外曝險破31兆創高 日本年增45%居冠

中央社／ 台北9日電

金管會統計顯示，金控海外曝險規模今年第2季達新台幣31兆4782億元，季增2.8%，再創歷史新高；觀察前10大曝險國曝險年成長幅度，以日本年增45.9%居冠，澳洲年成長29.8%居次，美國年成長16.7%居第3名。

金管會自2015年第2季起，按季對外揭露金控集團海內外曝險統計，海外曝險是由同業拆存、放款淨額與投資淨額3項合計。由於海外曝險額會換成新台幣，因此數據也常受到匯率影響。

金控海外曝險今年第2季規模達31兆4782億元，續創歷年新高，季增2.8%，主要由放款淨額、同業拆存帶動，投資淨額也呈現成長。

觀察前10大曝險國排名跟首季相同，依序為美國、中國、日本、澳洲、法國、英國、韓國、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國，日本坐穩第3大；至於年增變化，則以日本年成長45%居冠，澳洲年成長29%居次，美國年成長16.7%居第3。

美國第2季曝險規模11.1兆元，季增4.48%，已連續45季穩居金控海外最大曝險國，主要也跟美國資本市場成熟，金融業長期投資美國有價證券、公債等相關，美國占台灣整體海外曝險比重微幅上升至35.45%。

至於中國續居第2大海外曝險國，曝險約2兆元，季增3.4%，年增6.4%，觀察季變動情形，同業拆存、放款淨額與投資淨額皆有增加。

台積電近年赴日設廠，帶動更多台廠到日本擴產，推升台日雙方經貿往來，日本在今年第1季首次擠進金控海外曝險前3大，此次續居第3名，日本曝險規模達1.6兆元，季增4.3%，主要受惠投資淨額成長，年成長高達45.9%，則以放款淨額增幅貢獻最大。

至於澳洲第2季曝險規模約1.5兆元，季增2.34%，年成長29.8%。銀行業者多認為，澳洲金融市場發展穩健，加上看好法人金融與跨境融資發展，近年陸續有不少銀行評估赴澳洲申設分行。

金控 日本 金控集團 金管會

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