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永豐金證券「超人計畫」讓員工們成為 AI 指揮家

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖說：永豐金證券「AI超人計畫」推出以來，已賦能數十多位跨部門種子成員，橫跨超過50個部門。
圖說：永豐金證券「AI超人計畫」推出以來，已賦能數十多位跨部門種子成員，橫跨超過50個部門。

永豐金證券自2025年啟動「AI超人計畫」，由總公司各單位推派種子成員，成為推動AI應用與數位轉型的核心力量。以客製化課程、探索工作坊、生成式AI應用專案，引導種子學員主動發想，目標在單位內推動生成式AI應用落地。

今年進一步要讓GAI應用專案有機會實踐落地，除了成員們之間動腦反饋、推進全員轉型外，也以競賽與討論，推動跨部門與文化布植，協助內部單位建立由下而上的AI創新文化。

永豐金證券「AI超人計畫」由應用教練導入AI實務經驗與最新應用，協助種子成員將AI融入日常工作，挖掘各單位最耗時、重複性高或容易發生錯誤的作業流程，轉化為具體改善專案，建立可複製、可擴散的AI工作法，加速人機協作在組織內落地。

計畫推出以來，已賦能數十多位跨部門種子成員，橫跨超過50個部門，課程滿意度平均達4.8分以上；透過逾40場部門分享會，將AI應用經驗擴散至組織各角落，累計帶動超過200位主管參與AI知識交流與學習。第3季迎來AI種子成員的提案實作發表，多方促動，使提案具備可行性與商業價值，加入推進對內實務應用。

永豐金證券表示，觀察2026年AI產業發展趨勢，各大廠聚焦代理式、可落地及合規可控等，顯見「人機協作」已經成為AI世代下企業共識。而世界經濟論壇（WEF）《Future of JobsReport 2025》指出，85%企業認同「提升現有員工技能」是2030年前最重要的人才策略，重要性超過招募新技能人才，人才轉型的核心來自「行為」，也就是動機（Motivation）、能力（Ability）與觸發（Trigger）。

每一位勇於創新的千里馬，是公司持續轉型成功的關鍵。未來永豐金證券將評估更多可能性，讓AI在內部各項應用場景發揮更大價值，探索更多可能性，實踐「翻轉金融共創美好生活」的集團願景。

超人 永豐金 動腦

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