出遊前別忘投保旅平險 宏泰人壽攜手 eSIM 業者推出保戶專屬優惠活動

暑假進入倒數，不少民眾把握暑假最後一個月安排親子旅遊、海外自由行或與親友出遊，為今年夏天留下美好回憶。無論前往日本、韓國、東南亞等熱門旅遊目的地，或安排國內輕旅行，出發前除了確認機票、住宿及行程規劃外，也應提前規劃旅行保障。宏泰人壽提醒，面對旅行可能遭遇交通意外、突發疾病或其他不可預期的風險，可透過旅行平安險預作準備；出發前完成投保，讓旅程更加安心。

宏泰人壽表示，旅行平安險主要提供旅途中因意外事故所造成的身故、失能等保障，也可依旅遊需求附加傷害醫療及海外突發疾病醫療保障，以降低海外就醫可能帶來的醫療費用負擔。宏泰人壽旅行平安險亦提供26項海外急難救助服務，保戶於海外如有醫療、旅遊或法律等緊急協助需求，可透過24小時海外急難救助中心尋求支援，以獲得即時協助。

透過宏泰人壽保樂美網路投保平台，可以線上投保「宏泰人壽e起遨遊旅行平安保險（EITA）」；輸入旅遊期間、目的地等資料進行保費試算，確認投保內容後，以本人信用卡完成繳費，即可快速完成投保流程，不受時間、地點限制。即使行前忙碌，只要於出發前2小時完成投保程序，即可輕鬆完成保障規劃，為旅途增添一份安心。

除了旅遊保障外，因應現代人出國旅遊高度仰賴網路查詢資訊、導航、聯繫親友及分享旅程，宏泰人壽也攜手eSIM業者推出保戶專屬優惠活動，保戶購買e遊卡並輸入指定折扣碼，即可享8折優惠，讓旅遊保障與海外上網需求一次到位。

宏泰人壽提醒，網路投保旅行平安險須於出發前2小時完成，並以要保人本人持有的信用卡繳納保費，要保人、被保險人及信用卡持卡人須為同一人；保戶亦可申請電子保單，快速取得保單文件，提升投保便利性。旅途中如因意外事故或海外突發疾病需要就醫，應妥善保存醫療診斷證明、醫療收據及相關事故證明文件，以利後續申請理賠。