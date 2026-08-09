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美元定存優利戰開打！「這家」年利率12%居冠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

面對全球金融市場波動、通膨仍處高檔，美國聯準會7月29日宣布維持聯邦基準利率目標區間於3.50%至3.75%不變，市場預期今年升息機率已大幅下降。為協助客戶靈活因應市場變化、掌握美元收益機會，國銀8月美元定存優利方案陸續登場，其中王道銀行最高年利率達12%，續居市場「天花板」，聯邦銀行凱基銀行最高年利率也達10%。

王道銀行針對新戶推出高利存款優惠，即日起至9月30日止，凡新開立存款帳戶，自成功開戶日起至10月30日止，可享美元一個月期高利定存。單筆定存金額美元300元至3000元（含），年利率6%；美元3,001元至1萬元（含），年利率則衝上12%，兩種級距最多可各存一筆。

王道銀行同步搶攻舊戶新資金，即日起至9月30日止，舊有客戶以新資金承作美元定存，可享6個月期固定年利率4.8%，單筆起存金額300美元（含），單筆上限10萬美元（含），活動期間每人最多可存30筆。

凱基銀行則推出換匯優存專案，即日起至9月30日，民眾透過分行臨櫃、電話客服及行動銀行申辦換匯及定存，可享美元7天期年利率10%、1個月期年利率4.5%、6個月期年利率4%，單筆最低承作金額為1,000美元。

聯邦銀行同樣祭出雙位數利率，年底前透過New New Bank以換匯美元新資金承作美元定存，可享3個月期年利率10%、6個月期年利率6%，單筆最低起存金額僅100美元。

滙豐銀行也推出新方案，9月30日前，首次開立該行卓越理財尊尚帳戶，且為信用卡卡友或已申辦信用卡的客戶，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元3個月期定存年利率8.08%，最高承作總限額20萬美元。

公股銀行方面，華南銀行鎖定長天期高利機會，即日起至9月30日推出「GO美利2」美元優利定存專案，以新資金承作，最高可享3個月期年利率3.75%、6個月期3.85%及12個月期4%。

合作金庫銀行則推出「2026合優利4」美元定期存款優利專案，即日起至9月16日止，只要是新資金，不論新結購或自他行匯入，達1,000美元起存門檻，即可申辦3個月期最高年利率3.9%、6個月期最高年利率3.95%的優利定存。

定存 凱基銀行 聯邦銀行

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