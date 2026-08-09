凱基證券攜手蒲公英聽語協會 以桌遊互動助聽障學童成長

凱基證券持續落實企業社會責任，以「與弱勢共好」及「與環境共生」兩大核心目標推動永續發展，並以具體行動關懷聽障族群，今年首度攜手蒲公英聽語協會舉辦「聽見未來」志工活動。活動透過桌遊互動及一對一陪伴方式，引導聽障學童建立基本理財觀念，同時提升自信心、激發創造力及培養溝通表達能力。本次活動共有來自六所國小的聽障學童參與，在電子耳、助聽器等輔具協助下，於遊戲中學習成長，拓展多元發展機會。

凱基證券表示，蒲公英聽語協會於2016年由理事長謝莉芳與聽損兒家長共同成立，長期秉持「服務與愛，用生命影響生命」的理念，透過多元課程、家庭支持及社會參與服務，陪伴全年齡聽損者及其家庭面對成長與生活挑戰，累計服務已超過1萬人次。凱基證券認同協會長期深耕聽損族群、推動友善共融的理念，因此首度攜手合作，希望透過志工陪伴與互動，為聽障學童帶來更多學習與成長機會。

這次活動也是凱基證券首次串聯公司內部社團力量與志工服務，由桌遊社成員發揮專長擔任主講者，帶領聽障學童透過桌遊互動學習。為讓活動更貼近孩子需求，團隊事前與蒲公英聽語協會進行訪談及活動演練，深入了解聽障學童的溝通方式與學習特性，並針對不同年齡層的理解能力及遊戲難度進行分組規劃，希望讓每位孩子都能自在參與、享受學習樂趣。透過社團專長結合公益服務，不僅為志工活動注入更多創意與專業，也促進同仁跨部門交流合作，進一步提升團隊凝聚力。

除了投入聽障學童關懷，凱基證券多年來持續推動各項公益志工行動幫助弱勢學童，不僅連續五年與新北市玩具銀行合作辦理「玩具再生」志工活動，協助二手玩具清潔、分類與整理，讓玩具重獲新生後，送往偏鄉幼兒園及弱勢機構；同時已連續三年協助志玲姊姊慈善基金會推動「助弱傳愛」活動，長期透過整理公益物資等方式，支持兒童早療及弱勢家庭。

凱基證券相信，透過持續累積每一次行動與善意，能夠放大社會參與及未來可能性，秉持「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，將持續結合企業資源與員工力量，攜手公益夥伴推動更多具影響力的社會參與行動，為弱勢族群提供更多支持與溫暖的陪伴，共同打造更加友善、多元且共融的社會環境。