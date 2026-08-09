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玉山金揭露股利展望

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山金（2884）將於13日舉辦法說會，說明營運概況與未來展望。法人關注三件事，包括9月1日合併三商人壽的整合工作、2027年現增三商壽（2867）計畫及現金股利展望是否可優於去年。

玉山金前七月稅後純益244.4億元，寫歷年同期最佳，年增20.95%，EPS為1.51元。展望下半年，法人關注企金與個金放款年增率，以及財富管理手續費收入是否有望維持雙位數成長動能。

玉山金與三商壽訂定9月1日為股份轉換基準日。三商壽終止上市已於7月28日取得核准，股票最後交易日為8月19日。

玉山金 股利 現金股利

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玉山金將於13日舉辦法說會，說明營運概況與未來展望。法人關注三件事，包括9月1日合併三商人壽的整合工作、2027年現增三商壽計畫及現金股利展望是否可優於去年。

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