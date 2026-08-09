新台幣匯價上周五（7日）以32.288元作收，貶值2.7分，貶幅0.08%，成交量29.345億美元。上周小升0.4分，升幅0.01%，周線連二紅。匯銀估本周匯價在32~32.5元間波動。

2026-08-09 01:54