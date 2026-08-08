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台灣人壽推出健康樂活管家2.0！首創「龍來點」回饋 串起生態圈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣人壽「健康樂活管家」布局康養生態圈，董事長許舒博（左三）、總經理莊中慶（左四）、策略長葉栢宏（左二）分享樂齡新生活。圖／台灣人壽提供
台灣人壽「健康樂活管家」布局康養生態圈，董事長許舒博（左三）、總經理莊中慶（左四）、策略長葉栢宏（左二）分享樂齡新生活。圖／台灣人壽提供

中信金控（2891）子公司台灣人壽全新推出「健康樂活管家2.0」，成為第三屆高齡健康產業博覽會全場焦點，首創「龍來點」兌換生活健康服務，還能線上預約健康樂活規劃師，一站滿足保險康養需求；全台第一座「校園養生村」3D模型也首度曝光，民眾詢問度爆表，搶先體驗結合居住、學習、社群交流與生活支持的樂齡新生活。

今年博覽會逾300家跨產業企業參展，台灣人壽以「從家出發」為核心，打造健康樂活展區，董事長許舒博、總經理莊中慶、策略長葉栢宏與團隊化身導覽員，介紹展區樂齡服務。許舒博表示，因應超高齡社會長壽風險，台灣人壽創新「保險＋健康養老」模式，陪伴國人做好健康與退休準備，不僅是民眾風險管理師，更是最貼心的健康樂活夥伴；莊中慶進一步說明，高齡化加速失智症發生率，台灣人壽失智保單納入基因檢測，在病前提早預防、降低風險，並結合健康樂活管家及養生村，建構一站式服務的康養生態圈，守護全民健康。

「健康樂活管家2.0」串聯47家合作夥伴、超過100項專業服務，三大服務全新升級，首創「龍來點」Long Life回饋，保戶可以累積點數兌換搭車金、家人照護、健康檢測等多元服務，點數還能family共用，食、醫、助、行每一「點」都好用；平臺亦嚴選120位健康樂活規劃師提供線上預約服務，規劃保戶退休生活大小事。此外，首次亮相位於中信科大的「校園養生村」3D模型，採飯店式服務管理、深度結合大學校園資源打造「學習型養生村」，讓住戶徜徉在青銀共學、人文薈萃的校園場域，享受「安心住、快樂學、越活越健康」退休生活，預計2027年第1季開幕，規劃單、雙人房總共100間，透過健康樂活管家平臺即可預約參觀導覽。

台灣人壽展區亦推出「新溢起健智特定傷害定期健康險」，提供失智、中風等大腦相關疾病保障，並串聯失智前風險判別、健康促進；失智後照護資源及關懷服務，透過「事前預防、事中陪伴、事後支持」陪伴保戶與失智家庭，讓保險成為長壽世代最給力的人生夥伴。

台灣人壽 健康 許舒博

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