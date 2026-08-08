美日干預後日圓本周收157.78 國銀：扭轉長期貶勢還需三大關鍵因素

日圓經歷美日聯合干預，加上昨日美國非農就業數據意外轉差，日圓收在157.78，較上周幾乎持平，不過，國銀仍認為要使日圓扭轉長期貶勢並不容易，除了官方干預外，還需要三大關鍵因素：聯準會貨幣政策明確轉向；油價回落使輸入性通膨壓力緩解；以及日本央行升息的路徑、幅度與終端利率等態度更趨明確。

國泰世華銀行指出，自7月30日起美日多次進行匯率干預使日圓急升，此次干預的主因可歸咎於孱弱的日圓將導致輸入性通膨，雖目前日本的CPI尚低，但未來的通膨壓力已然浮現。日本央行預估2026、2027財年的通膨將持續高於2%的目標。然而要使日圓扭轉長期貶勢並不容易。

國泰世華強調，要使日圓扭轉長期貶勢並不容易，除了官方干預外，還需要三大關鍵因素：聯準會貨幣政策明確轉向；油價回落使輸入性通膨壓力緩解；以及日本央行升息的路徑、幅度與終端利率等態度更趨明確。

滙豐銀行認為，美元兌日圓持續下行的邏輯仍不充分。市場似乎傾向於在日本財務省干預引發匯率回落後逢低買入，而滙豐預計美元整體仍將收復近期部分跌幅。這意味著，後續若再度干預匯市，可能需要應對美元需求回升，而日圓難以像此前受益於美元拋售。

日本財務省7日公布，日政府和央行4月30日實施了6.2787兆日圓的買入日圓、出售美元的匯市干預措施，這是單日買入日圓干預規模最大的一次。5月4日和6日，日本也合計買入逾5兆日圓干預匯市。三天總額達11.7349兆日圓。至於美日在7月31日的聯合干預金額預估將更高。