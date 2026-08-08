四貸同堂過來人經驗談 「槓桿是一把雙刃劍」

近年股市多頭行情吸引不少民眾透過房貸、理財型貸款、信用貸款及股票融資等方式擴大投資，形成所謂「四貸同堂」現象。新竹市民劉志枰過去曾靠股市操盤創下單年獲利1463萬元紀錄，不過，2025年台股大漲期間，他因判斷市場走勢失準，透過期貨、放空股票等操作遭遇重挫，一年慘賠約700萬元，甚至一度必須變賣名下房產。

劉志枰是社工出身，2020年靠著航海股行情累積獲利，當年賺進1463萬元，便將部分資金投入公益，協助弱勢婦女及身障家庭，並成立社福機構。

2025年3、4月間受到關稅議題影響，他看淡台股後勢，開始布局台指期貨及股票放空操作，未料市場持續走高，反而遭遇「軋空」行情。他表示，當時股票部位損失300多萬元，加上其他投資虧損，全年合計賠掉約700萬元。

劉志枰坦言，投資資金慘賠後，他曾以房屋理財型貸款，貸出約900萬元資金，也有透過銀行信貸取得部分資金，但這筆錢部分投資基金股市，不會再做高風險的期貨投資，多數資金用來維持協會運作。

劉志枰認為，槓桿操作雖能放大獲利，但市場反轉時也可能同步放大損失，除要注意還款能力，也需留意信用擴張及高槓桿投資風險。

近期股災再現，劉志枰當場操作交易帳戶在這波全球與台股的急跌修正期間，進行了頻繁的台指期操作。統計顯示，該帳戶在該區間總損益最終呈現虧損約150萬元。

劉志枰以過來人經驗分享「槓桿是一把雙刃劍」，它在放大收益的同時，也以相同的倍數放大風險，當市場波動劇烈時，往往會觸及槓桿的清算線也就是爆倉。

台中一名大學碩班生平日靠著家教和教游泳累積了3、40萬元，因為股市好，去年加大槓桿用融資操作，賺了約一倍利潤，不過在最近的股市大跌下，獲利回吐不少，讓他直喊股市真的很危險。

還有位老股民因為資金不足，看股市熱，先用房子抵押借款3百萬，再把勞退新制退休金在滿60歲後就立即解約，集資6百萬元投入股市。他說，房貸因是借來的，退休金又怕輸掉，因此不敢再融資放大，6百萬元老老實實投入指數型股票基金（ETF），目前還有小賺。

53歲的林小姐住在台北市，還完20年的房貸，見近二年股市大多處在「牛市多頭」，她以房屋增貸名義，向銀行貸款150萬元投入股市，大多買個股，月還約1.2萬元，為期10年。

她說，每月一萬多元的還款是固定現金支出，扣除利息與證交稅、手續費後，才是真正獲利，但「牛市」正盛，讓她決定再加碼質押股票，借款股票的六成，當時利率約2.5%，一年後贖回。

前一陣子股市震盪，她有部分質借的股票不再賺錢，但利息要照還，成了二貸族。但她表示，目前還沒打算贖回，且最近股市回穩，對台灣股市還是有非常信心，覺得政府在2028年總統大選前，不會放任股市崩盤，在此之前她都不會出脫持股。

市場人士說，最近一波的股市下跌雖然讓大家心驚，但因為去年賺的很多，整體而言斷頭的散戶尚不多，獲利應只是縮水，不到被洗光的地步。加上AI產業帶動的績效的確不錯，只要買的不是過於投機的公司股票，長期而言，股市榮景還未走完，運用「四貸同堂」的人還是會繼續投入股市。