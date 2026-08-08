又見亂象！醫療通膨 實支實付不夠賠

醫療通膨嚴重，民眾支出負擔大增。儘管金管會為了杜絕「用保單賺錢」亂象，在二○二四年七月推出了「正本理賠」，希望醫療險能回歸到「損害填補」原則，亦即民眾從保險公司所收到的理賠，不能超過其醫療支出，但這兩年下來，醫療科技進步使醫療支出快速膨脹，不要說「損害填補」，現在反過來是「不夠賠」。

實地訪問保戶、第一線業務員，赫然發現當前醫療險保障，已出現三大問題，第一，許多保戶現有的實支實付險根本不夠賠，即使加入副本理賠也不夠；第二、正本理賠制度進一步衍生民眾想買也買不到保單的情況；第三、手術理賠規定五花八門，很多保戶在動手術之前，由於對能獲得保險公司多少給付完全沒把握，而不敢動手術。

至於為何民眾想買保單卻不見得買得到？關鍵出在正本理賠新制上路之後，民眾如果要再加買醫療險保單，最多只能買到三張，很多公司更是核保從嚴，前面若已有兩張正本保單的民眾想要再投保，就會吃閉門羹。

對此也有第一線的業務員認為，實支實付險正本理賠，現在產生的最大問題，在於「看了張數卻未看保額高低」。

業務員接到不少保戶反映，即使先前投保張數多，但保額都很小，住院及手術雜費支出的上限才五萬元、十萬元，根本不敷現在醫療支出所需，但即使想加保，又會碰壁。這位業務員直言，擔心保戶利用保單來賺錢：「要看的是保額，而不是張數！」

目前經常發生的情況，就是保戶先前因為所得收入有限，所以早年買的保額很低，但之後卻無法再加保。對此，保戶也滿腹委屈，本來一個人在作人生保險規畫時，就會依照年紀來增加保額，但現在「正本三張」的大限，使保戶即使經濟能力變好了，本身體況風險也增加了，但除非解約，已無法再追加保單。

這也使得，民眾若想要再買更多的保單，就得解約先前的保單，也就是「解舊單換新單」，但這恐怕又製造出另一個問題，在於新保單的理賠範圍，恐怕比舊保單小得多。

對此，資深保經公司主管指出，每家公司在醫療險的理賠範圍仍有差異，同一個手術，有些能賠、有些不能賠，實支險並沒有解約金的問題，但解掉重新再買，並不是好的作法，因為理賠範圍不見得比舊保單好。

保險業者則坦言，現在民眾的實支實付險和過去可說是有「嚴重的斷層」，這兩年來，科技進步使醫療支出大膨脹、國人亦延壽，這些都使保險公司對損率的「精算」受到很大挑戰，因此不是新保單的理賠範圍大限縮，就是改主打賣儲蓄險、投資型保單，越來越不願意去開發醫療險，尤其是實支實付險。

倘若保險公司對醫療險的態度趨於保守，未來，能派得上用場的醫療險將越來越少。