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TISA上路滿一年22萬人開戶 成長空間大
TISA上路滿一年，目前開戶數超過22萬人、帳戶資產餘額AUM逾200億元，集保董事長林丙輝與投信投顧公會理事長尤昭文皆表示，目前僅占台灣人口不到1%，還有很大成長空間。
尤昭文強調，業界配合金融大回饋政策推出有感優惠，並透過教育推動，TISA不用等到稅負優惠很快就會成長。
尤昭文表示，TISA上路一年，22萬戶僅占台灣人口不到1%，日本第一年就達到人口3%。不用等稅負鬆綁，TISA就一定會成長。
他提到，公會2016年就提出TISA觀念。世界上所有個人投資儲蓄帳戶都是為了支應退休生活，台灣的勞退及勞保等提存未來投資儲蓄約占薪水12%，但北歐或美國高達30-40%。
尤昭文指出，金管會正推動金融大回饋政策，投信投顧業第一個可以做的是教育，告訴民眾做資產配置之後才是選擇標的。他與林丙輝也討論過很棒的想法，未來只要有勞退帳戶就開立TISA，民眾不用也沒關係，但開戶後即會使用，類似這種有感優惠，業界及學界都可以集思廣益。
投信投顧公會強調，對於可投入資金有限、尚在累積本金，或剛開始接觸投資的族群而言，TISA低資金門檻有助降低啟動投資難度，只要透過持續且有紀律的累積，亦能為自己未來累積財務基礎。
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