聽新聞
0:00 / 0:00

TISA上路滿一年22萬人開戶 成長空間大

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

TISA上路滿一年，目前開戶數超過22萬人、帳戶資產餘額AUM逾200億元，集保董事長林丙輝與投信投顧公會理事長尤昭文皆表示，目前僅占台灣人口不到1%，還有很大成長空間。

尤昭文強調，業界配合金融大回饋政策推出有感優惠，並透過教育推動，TISA不用等到稅負優惠很快就會成長。

尤昭文表示，TISA上路一年，22萬戶僅占台灣人口不到1%，日本第一年就達到人口3%。不用等稅負鬆綁，TISA就一定會成長。

他提到，公會2016年就提出TISA觀念。世界上所有個人投資儲蓄帳戶都是為了支應退休生活，台灣的勞退及勞保等提存未來投資儲蓄約占薪水12%，但北歐或美國高達30-40%。

尤昭文指出，金管會正推動金融大回饋政策，投信投顧業第一個可以做的是教育，告訴民眾做資產配置之後才是選擇標的。他與林丙輝也討論過很棒的想法，未來只要有勞退帳戶就開立TISA，民眾不用也沒關係，但開戶後即會使用，類似這種有感優惠，業界及學界都可以集思廣益。

投信投顧公會強調，對於可投入資金有限、尚在累積本金，或剛開始接觸投資的族群而言，TISA低資金門檻有助降低啟動投資難度，只要透過持續且有紀律的累積，亦能為自己未來累積財務基礎。

TISA 餘額 投信

延伸閱讀

TISA第二階段租稅優惠有譜？ 彭金隆這樣說

彰銀前七月賺134億元 創高

投資ETF 跳脫高配息迷思

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

相關新聞

又見亂象！醫療通膨 實支實付不夠賠

醫療通膨嚴重，民眾支出負擔大增。儘管金管會為了杜絕「用保單賺錢」亂象，在二○二四年七月推出了「正本理賠」，希望醫療險能回歸到「損害填補」原則，亦即民眾從保險公司所收到的理賠，不能超過其醫療支出，但這兩年下來，醫療科技進步使醫療支出快速膨脹，不要說「損害填補」，現在反過來是「不夠賠」。

金管會推動第二階段政策 TISA爭取租稅優惠好事近

金管會主委彭金隆昨（7）日出席「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式時透露，「希望第二階段『台灣個人投資儲蓄帳戶』（TISA）能順利推出，正在努力中，應該很快有好消息」。

TISA上路滿一年22萬人開戶 成長空間大

TISA上路滿一年，目前開戶數超過22萬人、帳戶資產餘額AUM逾200億元，集保董事長林丙輝與投信投顧公會理事長尤昭文皆表示，目前僅占台灣人口不到1%，還有很大成長空間。

保額少、條款舊 實支險不夠力

這二年，醫療通膨問題誇張到即使民眾有滿手實支險也補不起來？這並不誇張，案例會說話，主要原因有二，一是額度不足問題，另一個問題則在於舊保單的很多條款規定不合時宜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。