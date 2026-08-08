金管會推動第二階段政策 TISA爭取租稅優惠好事近

金管會主委彭金隆昨（7）日出席「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式時透露，「希望第二階段『台灣個人投資儲蓄帳戶』（TISA）能順利推出，正在努力中，應該很快有好消息」。

金管會推動第二階段TISA，主要是爭取租稅優惠，彭金隆此番談話，暗示「好事近」。

TISA推動目標與第二階段討論方向

金管會2025年7月推動TISA第一階段上路，透過投信投顧業者讓利，打造低門檻定期定額投資理財機制，第二階段將目標放在爭取租稅優惠。

彭金隆表示，TISA相關租稅優惠一直是討論重點，但涉及稅制設計、社會公平性及不同群體意見，因此推動並不容易。以日本NISA為例，主要透過小額投資免稅制度吸引民眾參與，但台灣資本利得本就免稅，因此無法直接比照其他國家租稅優惠模式。他認為，面對舊問題需要新的方法，投信投顧業者願意透過讓利降低門檻，就是一項重要突破。

針對第二階段租稅優惠方向，金管會官員表示，討論方向主要有二，其一為投信投顧公會力薦的「標準扣除額」方式，透過所得扣除降低投資人稅負；其二是參考勞工退休金自願提繳制度的遞延課稅模式，也就是投資當期不課稅，延後至未來特定時間點才計算。至於免除資本利得稅，則不適合已免課稅的台灣使用。

此外，另有業內人士提議結合企業勞退制度，將TISA納入選項中，讓員工可選擇將原本提撥至勞退的金額轉入TISA，藉此帶動開戶和TISA規模，實務上是否可行仍待研議。

據了解，目前遞延課稅機制較有機會，若採遞延課稅機制，概念上與現行勞退自提制度類似。目前勞工每月自提6%薪資至退休金專戶，可不計入當年度所得課稅，待60歲後退休領取時，再依規定計算稅額。

官員指出，目前仍在跨部會協商階段，無論未來確定哪一種推動方向，都涉及相關修法程序，包括稅法規定或證券相關法規調整。

截至目前，第一階段推出一年來，有逾22萬名受益人加入，規模約200億，每月平均增1.2萬至1.3萬人。