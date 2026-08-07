父親節將至 壽險業：可依人生階段、特定疾病做補強

8月8日父親節即將到來，壽險業者表示，現代男性肩負家庭與職場責任，忙碌中難免忽略健康，建議可透過2大方向檢視保障，一是透過人生階段強化保障並持續調整，二是可針對男性特定疾病進行補強。

多家壽險業者分析，可以2類方向檢視保障。第一類為依爸爸的人生階段進行檢視，因不同階段的家庭責任與風險皆有不同，應依據各階段強化所需保障並定期適時調整。

國泰人壽建議，預算有限的新手爸爸可選擇低保費、高保障特性的定期險；步入中年的夾心爸爸則應強化男性好發特定癌症的保障；準備邁向退休階段的樂齡爸爸則補強特定退化疾病給付保障。

南山人壽建議，每位爸爸可依人生階段與預算，採取分階段疊加式投保術，先建構基礎癌症保障，再強化特定傷病防護網，最後增加高齡癌症保障。

全球人壽則提出「Plan Be」風險規劃概念，包含第一層的基本醫療保障，第二層保障則可支持重大傷病與癌症治療，第三層為長期照護需求。

至於如果已經在準備退休後的生活，安達人壽則推薦可提供穩定現金流的安達人壽快樂保倍美元分紅終身保險，作為退休規劃的主軸。保戶只需繳費6年，即可依個人需求設定於60歲、65歲或70歲開始領取生存保險金與生存紅利，並可自選給付頻率。

第二類別則可從特定疾病與專屬防癌等保障面向進行檢視。根據衛福部2025年國人十大死因統計，癌症連44年蟬聯榜首，當中結腸直腸癌、肺癌分居男性癌症發生率及死亡率第一名。

富邦人壽推出男性專屬防癌險，聚焦男性好發癌症、攝護腺相關手術等風險面向，並結合健檢外溢機制，強化特定癌症、自費醫療、特定手術及壽險保障；台灣人壽則推出台灣人壽龍守愛防癌定期健康保險，涵蓋22項男性特定手術，特定重度癌症最高給付1.5倍保額，強化自費醫療與術後療養保障，並結合外溢機制。

凱基人壽觀察，網路投保年金險因具備時間彈性、便利且能穩健累積資產等優勢，已成為市場上受青睞的商品。內部數據顯示，網路投保年金險的男性保戶中，以41歲至50歲佔比最高，顯見青壯年男性已具備轉嫁風險及規劃退休保障的意識。