金研院、集保、投信公會聯手推動TISA金融教育 150場9月校園開跑

台灣金融研訓院、臺灣集中保管結算所及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，於7日舉辦「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式。適逢亞洲資產管理中心政策推動滿兩年，金管會主委彭金隆出席並與三個主辦單位共同啟動計畫，期許相關政策進一步朝普惠金融與全齡理財拓展。

集保公司指出，本計畫是落實亞資中心與普惠金融政策的具體行動。預計自9月起至明年中，率先辦理145場大專院校活動及5場社福專場，將正確投資觀念帶入校園及社福服務場域，並以此為起點，逐年擴大金融教育的觸及對象與範圍。

金融研訓院表示，近期市場修正讓社會大眾更加重視風險管理、投資紀律與長期累積的價值。此次課程將從模擬實際投資情境出發，協助參與者檢視自身條件與風險承受能力，理解定期投入、長期累積及分散風險等基本觀念，並學習如何選擇符合自身需求與條件的投資方式，在市場起伏中作出較為理性的判斷。

投信投顧公會強調，對於可投入資金有限、尚在累積本金，或剛開始接觸投資的族群而言，TISA低資金門檻有助於降低啟動投資的難度，只要透過持續且有紀律的累積，亦能為自己的未來累積財務基礎。

金研院說明，本計畫預計於民國115年9月至116年6月間辦理150場教育活動，相關活動資訊將自9月起陸續公告於「全民金融教育網」；有意申請辦理活動的大專院校及社福機構，請洽台灣金融研訓院全民金融教育處。