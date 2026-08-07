搶高齡金融商機 壽險規劃養生村、銀行推資產健診

因應台灣邁入超高齡社會，壽險業規劃養生村與康養住宅，銀行也規劃整合不動產、保險等「全資產健診」服務，盼透過完整金融服務，滿足客戶在人生不同階段的各種需求。

第3屆高齡健康產業博覽會今天開幕，以「台灣，領航長壽新經濟」為主軸，串聯醫療、科技、金融、運動、交通、教育及就業資源，回應高齡者需求。

中信銀行總經理楊銘祥表示，首創「全資產健診」服務，可協助客戶整合不動產、股權、保險等，全面掌握自身資產配置與財務現況。

台灣人壽董事長許舒博分享，台壽首座養生村基地在台南中信科技大學，預計100間房間，單人房與雙人房各半，50歲以上可申請入住，不一定要是保戶，預計明年3月底正式開幕，未來高雄澄清湖畔、台中超巨蛋旁也規劃打造樂活養生村；今年底前台壽也規劃推出首張失智險保單。

國泰人壽推出睛智守護特定疾病定期保險（外溢型），首創「退化醫療帳戶」，輕度失智即理賠，並涵蓋眼睛、脊椎、關節、心臟等老化相關醫療支出。針對生活保障方面，國泰產險則推出保險年齡於65歲至85歲皆可投保的「新世紀長青」銀髮保險，以及首創的「個人電動行動輔具綜合保險」，為使用電動輪椅或電動代步車的高齡族群提供外出保障。

台新新光金控攜手子公司台新銀行、新光人壽、台新證券，以「聰明理財存健康，AI守護享樂活」為核心精神，展示AI醫療預防、健康照護、聰明理財和智能防詐等主題。

台新新光金總經理林維俊受訪指出，過去金融業面對高齡客戶，提供的大多是單一產品，但現在無法只靠其解決所有需求，盼透過集團完整的金融服務，滿足客戶在人生不同階段的各種需求，例如在防詐方面，新光人壽提供60歲以上保戶預先設定「可信任聯絡人」，降低受詐風險。

南山人壽此次也升級展區數位體驗，民眾可透過「量子腦力導航中心」的腦力陪跑員數位工具，快速測試記憶力與專注度；或前往「星際體能訓練艙」，結合數位健康APP，串聯藍牙健身設備與身體組成分析儀，完整記錄運動與健康數據，打造健康管理體驗。

凱基人壽致力打造全齡健康生態圈，展區也呈現長照保障結合保險金信託的一條龍服務，此外，規劃中的旗艦型康養住宅則以「近鄰照護」為理念，整合醫療可近性、生活便利及居住品質，打造符合在地安老需求的生活場域。

台灣知名虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup）也參與博覽會，幣託聚焦高齡防詐議題，並分享鎖定熟齡族的3大詐騙手法，一是假信貸與信用評估陷阱，二是假交友與假投資勒索，最後則是假冒專家的二次詐騙，已經歷詐騙的受害者在網路尋求救助時，宣稱可追回鏈上資產的假律師或假反詐組織可能趁機二次敲詐。