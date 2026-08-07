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市場靜待美非農數據 股匯同步盤整新台幣終止連2升

中央社／ 台北7日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

市場持續關注美伊協議進展，並等待即將出爐的美國非農數據，金融市場缺乏明確方向，股匯同步陷入整理，新台幣兌美元終止連2升，今天收盤收在32.288元，小貶2.7分，台北及元太外匯市場總成交金額29.345億美元，不過週線仍收升。

中東局勢膠著，國際油價一度反彈，投資人審慎觀望，金融市場重回整理格局，美元指數小漲，美股主要指數多收黑。

台股今天早盤漲逾430點突破44800點，盤中翻黑跌落44000點，高低震盪逾880點，終場收在44225.91點，下跌170.79點。

市場聚焦中東局勢發展，加上美國非農數據即將出爐，外資操作轉趨保守，今天轉買為賣，提款台股逾400億元，令新台幣匯價走勢承壓。

新台幣兌美元今天以32.24元開盤後延續升勢，觸及盤中高點32.2元，不過午後隨台股翻黑、外資反手匯出，匯價轉貶且跌幅迅速擴大，最低為32.35元，但貶值幅度又迅速收斂，收盤價守住32.2元。

外匯交易員表示，本週以來，隨著台股甩開陰霾、外資回頭匯入，新台幣展現強勁升勢，匯價從32.4元一路升抵32.2元價位，市場對後市看法也從偏貶轉為偏升；因此今天匯價回落至32.3元價位時，出口商迅速進場拋匯，帶動跌幅收斂。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值0.4分或0.01%，週線連2升。

外匯交易員指出，有「小非農」之稱的ADP就業報告不如市場預期，市場正靜待非農就業數據出爐，以進一步研判聯準會（Fed）後續政策方向。短線而言，美伊協議進展、美國經濟數據以及聯準會政策動向，仍將左右匯市走勢。

股匯 新台幣 台幣

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